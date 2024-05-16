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員警遭槍傷怎麼辦？彰警戰術止血帶創傷急救課 員警學自救

彰基團隊指導彰化縣警局「員警創傷急救」課程 - CPR、AED教學。（圖由彰基提供）

彰基團隊指導彰化縣警局「員警創傷急救」課程 - CPR、AED教學。（圖由彰基提供）

2024/05/16 11:09

〔記者湯世名／彰化報導〕員警執勤中與歹徒接觸或搏鬥時，有可能遭遇刀傷或槍擊，這時候止血就很重要，彰化縣警局為此辦理「員警創傷急救」課程，由彰化基督教醫院醫護人員親自教授「戰術止血帶」使用課程，讓員警把握黃金時刻，不僅救人還可以自救，避免送醫前大量失血危害生命。

和美警分局1名員警上月間追捕泰國移工中開2槍，警員自己竟也中1槍，手臂中彈血流不止，所幸急救脫險。

彰化縣警局於4月15日至5月1日，辦理「員警創傷急救」課程，共舉辦20梯次；彰基出動講師20人次、醫護助理人員160人，共180人次進行課程教導；縣警局長陳明君昨天頒贈「創傷急救課程」榮譽獎狀，感謝彰基總院長陳穆寬及其團隊協助。

陳明君指出，「員警創傷急救」課程分為3個部分，第一是CPR；第2是AED；第3是包紮止血。這些課程在員警工作當中都可以幫助，執勤中碰到歹徒、犯罪者，在接觸的時候都有可能受傷，這時候止血就很重要，還有同仁因為工作壓力較大、時間比較長，常常有心血管疾病，碰到的時候要CPR、AED，這在短時間都可以救人，要把握黃金的時刻，不是只有救自己同事，有時候家人如果意外碰到，就可以在消防人員到達前自己救護。

陳穆寬說，以往警政署只要求CPR+AED教學，今年特別加入「戰術止血帶的使用」課程。「戰術止血帶」針對一些大出血，比如說刀傷或四肢遭子彈貫穿等，可以在抵達醫院前避免大量失血。彰基在本次的教學加入最新「到院前創傷生命救援」（Prehospital Trauma Life Support，簡稱 PHTLS）元素，帶入創傷止血的最新觀念，強調各種狀況下，執行到院前止血的方法。

彰基團隊指導彰化縣警局「員警創傷急救」課程 - 戰術止血帶使用教學。（圖由彰基提供）

彰基團隊指導彰化縣警局「員警創傷急救」課程 - 戰術止血帶使用教學。（圖由彰基提供）

彰化縣警局長陳明君（左）頒贈榮譽獎狀，向彰基總院長陳穆寬（右）致上最高敬意。（圖由彰基提供）

彰化縣警局長陳明君（左）頒贈榮譽獎狀，向彰基總院長陳穆寬（右）致上最高敬意。（圖由彰基提供）

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