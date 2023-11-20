壯闊台灣到蘆洲教警創傷急救課程 吳怡農捐止血帶供警自救救人

新北市蘆洲分局今天邀請壯闊台灣聯盟，教導員警創傷急救課程。（記者吳仁捷翻攝）

2023/11/20 22:57

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警蘆洲分局今天邀請壯闊台灣聯盟教官，教授員警們創傷急救，訓練情境結合員警執勤環境可能遭遇的刀傷，教導員警們遭遇大量出血時，如何在高壓緊急狀況下，成功止血自救、救人；理事長吳怡農也捐贈警方一批個人攜帶式止血帶，提供第一線員警正確救援概念及救命工具。

據統計，一件事故發生後，119救護人員到達時間平均為6分鐘，不少意外急救現場，員警也在第一時間到場，如能在救護員到場前，先行給予患者適當醫療協助，更有利於後續救護員接手救治傷患。

請繼續往下閱讀...

蘆洲警分局為提升員警自救救人概念與技能，今天邀請壯闊台灣聯盟創傷急救教官團授課，將實作課程結合員警實際執勤可能遭遇的持刀攻擊、自戕等刀傷狀況，當發現民眾、自身或同事不幸大量出血，如何自救、救人作為訓練課題。

急救教官將50餘名學員分組進行情境模擬，演練遭遇刀傷、切割傷大量失血之際，如何以止血帶止血、如何搬運患者等救護常識，員警們認真聽著教官解說，按步驟操作止血帶、加壓，確實掌握止血竅門，希望在面對刀傷、災害創傷時，能搶救更多生命。

新北市蘆洲分局今天邀請壯闊台灣聯盟，教導員警創傷急救課程。（記者吳仁捷翻攝）

新北市蘆洲分局今天邀請壯闊台灣聯盟，教導員警創傷急救課程。（記者吳仁捷翻攝）

新北市蘆洲分局今天邀請壯闊台灣聯盟，教導員警創傷急救課程。（記者吳仁捷翻攝）

壯闊台灣聯盟理事長吳怡農（右）捐贈一批止血帶給警方，由副分局長鄭志忠（左）代表受贈。（記者吳仁捷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法