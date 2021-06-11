國安私菸案8軍士官重判 法院痛批：濫用特權、公器私用

國安私菸案，時任總統府侍衛室少校吳宗憲（右圖右）判刑10年4月，判得最重，少校侍衛官張恒嘉（左圖前）判刑10年2月，2人皆褫奪公權10年。（資料照）

2021/06/11 17:48

首次上稿17:20

更新時間17:48（新增國安局回應）

〔記者張文川、吳書緯／台北報導〕台北地方法院今天宣判國安私菸案，依貪污治罪條例「共同以公用運輸工具裝運漏稅物品罪」，重判8名國安局軍士官各6年2月至10年4月有期徒刑，褫奪公權各6年至10年。北院合議庭痛批，8名軍士官「濫用特權」，利用總統專機出訪機會超額訂購免稅菸品，「漠視法令、公器私用」，嚴重影響國家形象與國際聲譽，因此皆重判。對此國安局表示，尊重法院判決。

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8名軍官刑度，時任總統府侍衛室少校吳宗憲被判刑10年4月，判得最重，少校侍衛官張恒嘉判刑10年2月，2人皆褫奪公權10年；國安局上士駕駛劉尊彰判刑7年，褫奪公權7年；特勤人員潘秉忠、押車官黃柏維、司機李君偉、國安人員葉信宏4人皆判刑6年4月，司機張家維6年2月，5人皆褫奪公權6年。合議庭並宣告沒收8人的犯罪所得共818萬餘元，其中吳宗憲就佔了668萬餘元。

合議庭痛批，吳宗憲等8人都是國安特勤人員，職司總統維安的重要任務，本應恪遵法律、自制自律，竟濫用特權，利用總統專機出訪公務行程的便利，超額訂購免稅菸品，再將大量菸品混入卸載的專機行李旁，以公務車輛載運菸品出關，漠視法令規定、公器私用，漏稅金額高達818萬9639元，侵害國家稅收，破壞社會大眾的信賴，嚴重損害國家形象和國際聲譽，犯罪情節與造成的損害皆屬嚴重。

判決認定，吳宗憲是本次專機出訪的承辦人，卻私自向華航購買9441條菸品，並以自己的信用卡刷卡付費，獲取價值相當於17萬元的P幣（已由玉山銀行扣回）；張恒嘉向特勤中心調借公務貨車，於專機返國當日，分配在機場的駕駛勤務，並與華航人員聯繫菸品於機邊取貨，2人參與程度最深，且犯後都否認犯行，因此皆重判逾10年。

劉尊彰、黃柏維等6名永和警衛室駕駛班上士，由劉尊彰負責統計駕駛班菸品訂單，參與程度比其他5人深，6人購菸數量以劉尊彰900條最多，葉信宏142條居次、李君偉110條、潘秉忠70條、黃柏維42條、張家維只買13條，因此依程度各量刑6年2月至7年不等。

合議庭並審酌，劉尊彰等6人都未和華航人士聯繫，黃柏維、李君偉是出訪團成員，需戒護專機而在場，劉尊彰、潘秉忠、張家維、葉信宏是排班輪值才到場，參與程度不及吳宗憲、張恒嘉，因此6人都減輕其刑。

另，訂購菸品的特勤中心上校林志建，北院認定他逃漏稅捐33萬元，認罪有悔意，依逃漏稅罪輕判6月，緩刑2年，條件是支付公庫33萬元；吳宗憲的女性友人劉品纖也因買私菸，逃漏稅21萬餘元，但她審理時先認罪，之後翻供不認罪，同樣判刑6月但未緩刑。

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