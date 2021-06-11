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    國安私菸案 特勤中心少校吳宗憲、張恒嘉重判10年4月、10年2月

    國安私菸案今天宣判，時任總統府侍衛室少校吳宗憲被判刑10年4月。（資料照）

    國安私菸案今天宣判，時任總統府侍衛室少校吳宗憲被判刑10年4月。（資料照）

    2021/06/11 15:44

    〔記者張文川、吳政峰／台北報導〕前年喧騰一時的華航國安私菸案，檢方分3波起訴14人，包括國安官員9人、華航高層4人、一般民眾1人，分涉犯貪污治罪條例、違反稅捐稽徵法，台北地院審結今天宣判，時任總統府侍衛室少校吳宗憲被重判10年4月，少校侍衛官張恒嘉判10年2月，皆褫奪公權10年；華航副總經理邱彰信依逃漏稅罪判2年8月；購菸團成員中軍階最高的國安局特勤中心上校林志建判刑6月並緩刑2年。可上訴。

    其餘共犯，國安局上士駕駛劉尊彰判刑7年，褫奪公權7年，特勤人員潘秉忠、押車官黃柏維、司機李君偉、國安人員葉信宏4人皆判刑6年4月，司機張家維6年2月，皆褫奪公權6年。

    華航高層方面，空品處代組長黃川禎依幫助貪污罪判刑5年4月，褫奪公權5年，前副總邱彰信、空品處協理于堯、管理組管理師陳穎彥3人，皆依逃漏稅罪各判刑2年8月、2年6月、2年。

    訂購私菸的特勤中心上校林志建，與吳宗憲的女性友人劉品纖，皆依逃漏稅罪判刑6月可易科罰金18萬元，林志建因認罪而獲緩刑2年，支付公庫33萬元。吳宗憲等人共被宣告沒收818萬9639元。

    全案下午3點半宣判，因疫情嚴峻，北院考量為減少群聚風險，宣判完畢後，將由行政庭長黃珮禎開YOUTUBE直播主持線上記者會，說明判決結果與理由。

    被控的14人，包括9位國安局人員，分別為時任總統府侍衛室少校吳宗憲、國安局的少校侍衛官張恒嘉、上士駕駛劉尊彰、押車官黃柏維、特勤人員潘秉忠、司機張家維、李君偉、國安局人員葉信宏、特勤中心上校林志建。

    華航高層的4人，包括前副總經理邱彰信、空品處協理于堯、代組長黃川禎、管制組管理師陳穎彥；另1位一般民眾是吳宗憲的女性友人劉品纖，她因偵查時不認罪而被起訴。

    購菸名單中買最多1037條的少校徐兆峰等6人，承認逃漏稅捐請託買菸或受指示協助領貨，檢方考量已認罪及未實際參與運送私菸，給予緩起訴。

    檢方認定團購名單共73人，加上託買人數，合計國安軍士官成員共84人，全案賣出1萬0009條菸，包括機邊交貨9797條，及212條機上販售合法通關的菸品。

    北檢分3波偵辦，其中14人因情節重大或未認罪，提起公訴，其餘人等涉案情節較輕，獲緩起訴。而機邊交貨的違規購菸模式，始於馬英九政府時代的「久安專案」。

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