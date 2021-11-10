基警掉包毒品黑吃黑 他當庭怒嗆同夥：一直咬無辜的人心安？

張晉維（右）、周聖倫（左）等員警被控假藉辦案掉包毒品黑吃黑。（翻攝資料照）

2021/11/10 23:04

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆地院審理基隆市警一分局前南榮路派出所員警張晉維、周聖倫、蘇昱端被控掉包毒品黑吃黑案，3人都主張自首，合議庭隔離審訊，以釐清到底誰先自首？周聖倫怒嗆張晉維：「你一直咬無辜的人，你減刑，減得心安？」

張晉維、黃民欣假藉偵辦毒品案，A走詐騙集團120萬贓款案情爆發後，周聖倫、蘇昱端在檢警尚不知情他們涉及掉包毒品黑吃黑之前，今年2月8日晚上向前南榮路派出所所長譚龍翔自首。

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張晉維則在被羈押期間向法院自白主張，他早在周聖倫、蘇昱端之前，2月8日下午1點多就向譚龍翔自首犯下毒品黑吃黑案。

基隆地院為釐清到底誰先自首與自首經過，今天隔離審訊。審判長劉桂金針對掉包毒品黑吃黑犯案前是如何計畫、如何分工與最後如何分錢，逐一審訊張晉維、周聖倫與蘇昱端。

張晉維指稱，去年5月犯下毒品黑吃黑前一個月，他與周聖倫、蘇昱端及黃民欣在派出所後面抽菸區討論如何黑吃黑、分工等事宜；犯案前，蘇昱端就知道要參與毒品黑吃黑。

蘇昱端則聲稱，他剛從警校畢業，沒有辦過毒品案，想跟著張晉維學如何辦毒品。他說，犯案當天他下班後，臨時接到張晉維電話，要他等黃民欣開車來接他，當時副駕駛座坐著毒品人口林博涵，他目睹林博涵把糖摻入毒品分裝過程，他並沒有協助分裝毒品。

黃民欣呼應蘇昱端的說法，他說，他是在犯案當天，接到張晉維來電開車去載蘇昱端，才知道蘇昱端參與掉包毒品黑吃黑案。

周聖倫也證稱，他是在2月8日晚上向譚龍翔自首犯下掉包毒品黑吃黑時，他看到蘇昱端也來，才知道蘇昱端也有參與毒品黑吃黑，之前並不知道蘇昱端也有參與。

劉桂金當庭提示，周聖倫之前偵訊筆錄，提及對蘇昱端有利的供詞後，詢問張晉維：「為何你的供詞跟其他人不一樣？」

張晉維才要回答，周聖倫突然怒嗆張晉維：「我有做才自首，我雖然自首，但我沒有講別人」、「你一直咬無辜的人，你減刑，減的心安嗎？」

法院開庭時另提示譚龍翔的職務報告。譚龍翔在報告中指出，2月8日下午1點多他在抽菸區，是針對張晉維、黃民欣A詐團120萬元部分詢問張晉維「獲利多少？」張晉維回簽，「20-30萬」，譚龍翔指稱，當時張晉維並沒有向他自首毒品黑吃黑情節。

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