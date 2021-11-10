基警假辦案掉包毒品黑吃黑 所長當庭怒斥「還執迷不悟」

張晉維（右）、周聖倫（左）等員警被控假藉辦案掉包毒品黑吃黑。（翻攝資料照）

2021/11/10 22:11

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市警局一分局前警員張晉維、黃民欣、周聖倫與蘇昱端，分別被控假辦案A詐團120萬與掉包毒品黑吃黑案，今天第二次開庭。毒品黑吃黑案方面，張晉維緊咬他有向當時的派出所長譚龍翔自首，但譚龍翔證稱並無此事，兩 人當庭對質，譚龍翔怒嗆張晉維「執迷不悟」，氣氛火爆。

一分局前南榮路派出所警員張晉維、黃民欣被控假藉辦案A走詐騙集團120萬贓款；張晉維另與周聖倫、蘇昱端被控假藉辦案，掉包毒品黑吃黑。基隆地方法院第一次審理時，張晉維、黃民欣對於被控A詐團120萬，已坦承犯行，願意繳交犯罪所得。

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但毒品黑吃黑案，張晉維供稱，他早在周聖倫、蘇昱端自首前，已先向前南榮路派出所長譚龍翔自首，盼法院幫他查清楚。

貪污治罪條例第8條明定，犯罪後自首者，減輕或免除其刑。合議庭為釐清張晉維、周聖倫與蘇昱端到底誰先自首，今天上午傳喚一分局分局長楊効宜、一分局前督察組長劉舜賢（現任二分局副分局長）、譚龍翔等人釐清。

張晉維在第一次開庭時堅稱，2月8下午，他在南榮所後門抽菸時，有向譚龍翔自首毒品黑吃黑，還咬出周聖倫涉案。

譚龍翔則證稱，張晉維當時並沒有向他自首毒品黑吃黑，他還指出，周聖倫、蘇昱瑞是因為看到張晉維被上手銬帶回派出所搜索，才來向他自首，2月9日晚上由他帶周聖倫到一分局督察組製作自首筆錄。

法院今天開庭時，提示譚龍翔的職務報告指出，他在報告中指出，2月8日當天他在抽菸間，是針對張晉維、黃民欣A詐團120萬元部分詢問張晉維「獲利多少？」張晉維回答「20-30萬」。

譚龍翔接著問，｢為何到法院羈押庭最後關頭才把事情交代清楚」，張晉維則回，「怕害到其他同仁」。譚龍翔再問，「聖倫有嗎？」張晉維才以點頭方式回應，當時並沒有向譚龍翔自首毒品黑吃黑情節。

張晉維詰問譚龍翔，「你怎麼判斷出周聖倫涉及毒品黑吃黑」，譚龍翔回稱，「因為你常希望排班表時，把你跟周聖倫排在一起執勤」。

張晉維再問，「毒品黑吃黑那件犯罪地並不在基隆？」譚龍突然喝斥，張晉維「到現在你還執迷不悟！」

審判長劉桂金立即制止雙方，就問題回答，不要情緒性問答，氣氛火爆。

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