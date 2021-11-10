七旬翁酒駕搬長官施壓不成 暴怒咬斷派出所長手指

花蓮縣警察局長蔡丁賢在花蓮警分局長郝心誠陪同下前往慰問受傷的所長王德麟。（民眾提供）

2021/11/10 09:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣71歲劉姓男子8日深夜騎電動車在路上搖搖晃晃遭攔查，警方要求進行酒測，但劉男裝熟表示自己是公務員退休，並搬出一堆警界、消防、縣府等高階官員名字稱自己是顧問，但警方仍依法要求酒測，施壓不成劉男發飆自殘遭警方管束，過程竟咬斷美崙所長王德麟手指，所幸送醫接回，訊後昨依公共危險、重傷害、妨害公務等罪嫌移送法辦。

花蓮縣警察局長蔡丁賢在花蓮警分局長郝心誠陪同下前往慰問受傷的所長王德麟。郝心誠說，王德麟從警32年，一路從員警基層做起，考上官校受訓後，去年派任花蓮分局擔任美崙所長，值勤都相當認真，看到酒駕犯嫌自殘還不顧危險保護犯嫌頭部不要受傷，不料反被咬傷，警局支持對於酒駕執法不會退縮，依法行政。

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警方指出，8日深夜美崙派出所由所長王德麟帶班在轄區內巡邏，行經府前路與永興路口看到劉姓男子騎電動車左右搖晃，並連闖兩個紅燈，鳴笛請劉男接受盤查，劉男不滿被要求酒測不斷說：「有那麼嚴重嗎？」，接著搬出自己是退休公務員都在花蓮服務，希望警方放過一馬，裝熟不成，接著就搬出花蓮各界官員的名字意圖施壓。

不過警方認為對方明顯有酒後駕車的嫌疑，仍依法要求實施酒測，劉姓男子見關說不成開始發酒瘋，用頭撞地板自殘，甚至揚言警方若做酒測就要去死，警員上前實施保護管束，控制劉男行動押上警車，結果劉男咬住所長王德麟左手大拇指不放，最後用力直接咬斷拇指第一節，並吐在車內，所長忍痛先把人帶回派出所，然後再去就醫縫合接回拇指。

劉姓男子被警方逮捕後發現是退伍軍人，呼氣酒精濃度每公升達到0.65毫克，花蓮警方指出，對於暴力脅迫警方執法，警方一定從嚴偵辦，呼籲民眾喝酒不開車，配合警方依法執法，訊後依公共危險、重傷害、妨害公務等罪嫌移送法辦。

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花蓮縣警察局長蔡丁賢在花蓮警分局長郝心誠陪同下前往慰問受傷的所長王德麟。（民眾提供）

花蓮縣71歲劉姓男子8日深夜騎電動車酒駕遭攔查，關說不成竟咬斷警員手指。（記者王錦義攝）

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