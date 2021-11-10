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    豬哥騎士摸女學生「兩粒」給500元 判刑1年2月

    葉男猥褻女學生，被高雄高分院判罪。示意圖，與本案無關。（資料照）

    葉男猥褻女學生，被高雄高分院判罪。示意圖，與本案無關。（資料照）

    2021/11/10 06:58

    〔記者鮑建信／高雄報導〕50餘歲葉姓男子騎機車載女學生上學，途中伸狼爪撫摸敏感部位，涉嫌強制猥褻罪送辦後，竟辯稱是不小心碰觸，並有給500元補償，未被高雄高分院採信，判處有期徒刑1年2月，可上訴。

    判決書指出，2019年2月至6月間起，葉嫌騎機車前往高雄市茄萣運動公園途中，偶遇就讀國中身著制服的被害人小琴（化名）徒步上學，因而曾多次載她去學校上課。

    2020年5月13日清晨6點20分，葉男騎車在茄萣區公園路某處遇見小琴，順道載她去學校，途經運動公園附近，將機車停下，轉身將手伸進她制服內，涉嫌撫摸胸部約10秒後，繼續往前行駛，在白砂路與濱海路口超商讓她下車，並拿500元給她後騎車離開。

    隔天清晨同時段，葉嫌又載小琴去學校，行至茄萣運動公園廁所旁廣場，伸手進入她內衣、內褲，並在該超商讓她下車，同樣交付500元後騎車離開。案經小琴向輔導老師反映後報警處理。

    葉應訊指出，載小琴上學途中，轉身問她是否吃早餐時，不小心碰到胸部，因為覺得不好意思，才會每次給500元，不是故意要猥褻。

    小琴告訴辦案人員說，2019年2月走路上學，行經茄萣運動公園，遇到被告騎乘機車說要載她上學並頻頻要求，她又不知如何拒絕才讓對方載，有次葉男將機車停在公園路上，轉身說想看她穿什麼型式內衣，接著出手碰胸部，她當下呆掉，不知道如何反應，又怕再碰到他，就提早1小時出門，後續就沒有再遇到。

    直到2020年5月13日，她想說應該沒事了，就延後到6時許出門，不料卻遇到被告，後來就發生猥褻事情。

    合議庭法官開庭調查，小琴受創後罹患「創傷後壓力症候群」、焦慮症，及根據證人證詞和證物，判決葉上訴駁回，維持1年2月徒刑。

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