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    女子上門看屋遭摸胸襲臀 色房東辯「手抖」

    黃姓屋主涉嫌趁女房客上門看房時，伸出狼爪猥褻。（情境照）

    黃姓屋主涉嫌趁女房客上門看房時，伸出狼爪猥褻。（情境照）

    2021/11/03 10:12

    〔記者王定傳／新北報導〕今年4月間，女子小鳳（化名）在591租屋網APP上看到一則租屋廣告後，與黃姓屋主相約看房，怎料，黃男卻不懷好意，涉嫌對小鳳伸出狼爪，例如：正面環抱、摟肩、以手壓胸、摸腰背及拍、抓臀部，新北地檢署依強制猥褻罪嫌將黃男起訴。

    檢警調查，小鳳在591租屋網APP上，看到一則位於新北市板橋區的租屋廣告，遂與屋主黃男聯繫相約看房。

    檢警調查，今年4月12日晚間7時許，黃男帶著小鳳上樓看房，卻在過程中，涉嫌對小鳳伸出狼爪，例如：正面環抱、摟肩、以手壓胸，後來帶著小鳳搭乘電梯下樓時，又在電梯內拍、抓小鳳的臀部並撫摸腰背。

    小鳳事後不甘受辱向男友訴苦，並在男友陪同下報警處理；檢方偵辦時，黃男否認犯行，辯稱因小鳳在看屋過程中有訴苦家境及其父親等問題、情緒激動落淚，才予以安慰，但並無猥褻行為，至於在電梯內則是因為「手抖」不小心碰到。

    由於被害者指證歷歷，其男友亦指證小鳳事後提及此事時，精神狀態十分不穩定、邊講邊哭、越講哭越兇，社工也說，黃男在事發後曾數度撥打電話給小鳳，嚇得小鳳看到陌生電話都不敢接，甚至一度把社工電話誤認成黃男電話而不敢接起，加上電梯監視器有拍到黃男伸手觸碰小鳳的臀部、腰背，且手部並無顫抖、抽搐，檢方綜合相關證據後依強制猥褻罪嫌起訴黃男。

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