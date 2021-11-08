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    台中小六女學生集體行竊 學妹家玩躲貓貓 半年偷達10萬元

    校方當時已發通報提醒家長留意孩子課後行為。（資料照）

    校方當時已發通報提醒家長留意孩子課後行為。（資料照）

    2021/11/08 13:18

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市有小學生藉由放學後到同學家念書、遊戲的機會，涉嫌竊取財物的偏差行為，該案上月經本報獨家披露後，今天有更驚人發展，竟是一起多名學姐到學妹家玩躲貓貓，趁機支開學妹的集體偷竊行為，教育局今證實並強調，已請輔導老師實施處遇措施，導入情緒抒發管道，透過諮商輔導，重建與人來往的信任關係。

    台中某國小上月傳出小學生藉由放學後到同學家念書、遊戲的機會，涉嫌竊取同學家財物，包括悠遊卡、票券、現金等，金額由數千元甚至高達數萬元，已持續半年以上，次數與金額都相當可觀，且不排除有多人集體涉案的嫌疑，校方擔心有學生被引誘行竊，或成為竊盜幫兇，當時已發函提醒學生家長注意。

    經查，該案係一名五年級女童邀約同校數名六年級的學姐到家裡玩「躲貓貓」，學姐卻暗中偷走抽屜裡的現金，合計多達10萬元，校方介入了解，赫然發現竟是一起連續偷竊，學姐們利用找同學念書、遊戲等機會，支開學妹後進入室內趁機行竊，時間長達半年以上，且情節嚴重，朝集體或集團竊盜調查中。

    這幾名行為偏差的高年級學生，會將疑似偷來的財物拿去和其他同學一起玩，購物、夾娃娃、逛夜市、吃東西等，校方除請家長注意孩子放學後的行蹤，與同學、朋友們的互動狀況，以及是否有異常的金錢消費行為，也利用朝會時間宣導相關法治觀念，並請各班導師配合進行班級宣導，透過全面的宣導教育來建立孩子們的正確觀念，避免產生偏差行為，也請家長們在家時與學校配合教導孩子。

    教育局表示，遭偷竊的學生家長表示，家裡遭竊並架設攝影機蒐證，查出小六女生涉有偷竊嫌疑，案發後學校已進行校安及社政通報，學校已就行為人、關係人進行查詢，了解學生課後一起遊玩情形，並請輔導老師實施二級處遇措施，導入情緒抒發的管道，透過諮商輔導，重建與人來往的信任關係。

    市府則強調，教育局除積極督導學校深入了解處理外，並要求加強法治教育融入相關課程或活動，提升學生法律素養，營造正向學習風氣，維護安全成長教育環境。

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