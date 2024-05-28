清潔隊員站垃圾車踏板摔死負一半責任 新北環保局判賠家屬60萬

新北地院。（資料照）

2024/05/28 16:11

〔記者王定傳／新北報導〕新北市政府環境保護局三重區清潔隊金姓清潔隊員，2020年進行髒亂點垃圾清運作業，站在垃圾車後方未設有防墜設備的踏板上，行經彎道時摔落後癱瘓、死亡，金的子女提訴求償，新北地院法官判定新北環保局有過失，但因環保局有明令禁止站在垃圾車後方踏板行為，金站在踏板上須自負5成責任，並扣除家屬已領取保險金、撫卹金及喪葬補助費後，判環保局賠償家屬60萬元，可上訴。

這起事故發生於2020年12月14日上午9時許，當時垃圾車沿三重中正北路193巷附近進行髒亂點垃圾清運作業、行經彎道時，站在踏板上的金女，自垃圾車後方墜落地面，受有頭部外傷併腦挫傷及創傷性顱內出血，經送醫急救並轉院進行開顱手術後，仍終日臥床、已氣切插管連接製氧機輔助呼吸，四肢癱瘓。

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家屬認為，金女當時是執行垃圾清運工作，因環保局疏失，未於垃圾車後方設置防墜設備而發生傷害，屬職業傷害，且金女已於去年1月間死亡，扣除強制汽車責任保險金及環保局給付的撫卹金及喪葬補助後，求償合計416萬餘元。

新北環保局則主張，環保局已明令轄下各清潔隊執行「社區收運及其他作業」任務時，嚴格禁止隨隊人員於無護欄的垃圾車行進間，站立在垃圾車輛後方腳踏板上，且清潔隊亦有於勤前教育訓練中多次宣導，更有定期舉辦理現場作業演練，金女圖一時之便，終致憾事發生，環保局就本事件實無任何故意、過失，不法侵害權利等情形。

法官則判定，新北環保局疏未注意設置符合必要安全標準的防護設備，亦未使金女使用安全帶等防護具，致金女不慎失足墜落受傷後生死亡結果，其過失行為與金女受傷、死亡間，具有相當因果關係，但環保局確實有自2013年間起，有舉辦勤前教育、現場作業演練及宣導禁止「隨車人員站立在垃圾車輛後方腳踏板上」，金女仍站在踏板上，須自負5成責任，扣除家屬已領取的保險金、撫卹金及喪葬補助費等後，判環保局賠償家屬60萬元。

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