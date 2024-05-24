地板打蠟太滑害骨折 彰檢女檢坐告檢察長不成將再議及聲請國賠

彰化地檢署日前進行走廊打蠟作業，造成檢察官等3名同仁滑倒受傷，進而衍生檢察官告檢察長爭議。（資料照）

2024/05/24 17:43

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化地檢署主任檢察官吳怡盈，日前走在地檢署一處剛打蠟的地板時滑倒，造成手臂骨折住院，術後仍有後遺症，她認為時任檢察長俞秀端（現為桃園地檢署檢察長）沒盡到督導之責，提過失傷害告訴，檢方近日做出不起訴處分。對此，吳怡盈表示，滑倒後身心健康受到很大影響，已提出再議及國賠請求。

這起檢察官告檢察長案件在司法界引起熱議。據了解，彰化地檢署因要舉辦畫展，委外包商進行走廊打蠟作業，2022年2月12日週六，吳怡盈當時在地檢署加班，卻不慎踩到除蠟劑重摔地面，導致右手肱骨骨折、右肩僵硬等傷害無法進行勞動，吳也因此請公傷假3個月，到5月16日才回復上班。

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不起訴書指出，吳怡盈主張，俞秀端身為彰化地檢署首長，應注意工程安全性，並適當分配職務，讓她身心儘快恢復，而俞卻在會議間暗示她何時可以回來上班，使她倍感壓力，且在她受傷前就曾有2名職員因地板太滑摔倒，她認為俞未盡到督導之責，因此提出過失傷害告訴。

承辦檢察官認為，彰化地檢署在2月8日有透過LINE和電腦公告，打掃及除蠟作業時間與範圍，事後俞秀端也指示人事室協助吳核予公傷假，且並未要求吳銷假上班，而吳的癒後狀況不佳，並非俞所能預見或預防，難認定俞有何疏失，因此做出不起訴處分。

對此吳怡盈表示，因為滑倒的意外，2年多來她身心健康受到很大的影響，而3名地檢署員工在不安全的工作環境滑倒受傷後，地檢署又有何作為？吳怡盈也說，同仁們對當事人、對民眾權益的保障都很注重，並致力於有溫度的司法，但機關對員工的保護是否足夠？機關首長對於讓員工擁有安全工作環境的責任是否有足夠的警覺？她提出過失傷害告訴，目的是希望不要再有人經歷這樣的事。

吳怡盈說，針對不起訴處分已提出再議，國家賠償部分，在期限屆滿前也提出了請求，若獲得賠償，她將全數捐出。

彰化地檢署外觀。（資料照）

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