徐巧芯大姑夫妻涉詐收押59天 法官今提訊審理是否延押

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕。（記者陳彩玲攝）

2024/05/24 15:07

〔記者陳彩玲／台北報導〕國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、杜秉澄夫妻，涉嫌伙同友人林于倫協助詐團洗錢，不法金流高達2700萬元，今年3月被檢方依涉犯《洗錢防制法》等罪聲押獲准，3人近日押期屆滿，檢察官因尚有案情需要釐清，向法院聲請延押2個月，劉向婕、杜秉澄、林于倫今被提訊，法官定於下午2點開庭審理。

據了解，劉向婕、杜秉澄夫妻共同成立漢澄稀土材料公司，但2人曾捲入詐欺案，去年初，有民眾報案，指稱遭詐騙的錢流入漢澄稀土材料公司等相關帳戶，憤而提告，檢方調查後依罪證不足將劉向婕、杜秉澄不起訴，但2人名下相關公司帳戶均被列為警示，無法使用。

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沒想到，劉向婕、杜秉澄涉嫌繼續幫助詐團洗錢，找上劉女的高中同學林于倫提供公司帳戶，直到今年有民眾遇到投資詐騙，向台北市刑大報案，警方查出被害人遭詐騙的錢流入林于倫名下東霖公司。

今年3月25日，台北地檢署指揮台北市刑大，前往劉女住家等處搜索，當場查扣帳戶存摺、手機等證物，並拘提劉向婕、杜秉澄、林于倫到案說明，訊後依涉犯詐欺、《洗錢防制法》等罪向法院聲押禁見，法官審理後，認定劉、杜、林3人罪嫌重大、有勾串之虞，裁定均收押禁見。

檢方為釐清案情，5月7日上午提訊杜秉澄、劉向婕、林于倫，近日3人因押期屆滿，檢察官向法院聲請延押2個月，劉、杜、林今再被提訊，法官定於下午2點開庭審理。

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