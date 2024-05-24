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雙姝之戰！地板打蠟害滑倒 彰檢主任檢察官卯上檢察長

為了地板打蠟受傷，彰化地檢署主任檢察官吳怡盈（右），對前檢察長俞秀端（左）提過失傷害告訴。（資料照及翻攝自桃園地檢署網站）

為了地板打蠟受傷，彰化地檢署主任檢察官吳怡盈（右），對前檢察長俞秀端（左）提過失傷害告訴。（資料照及翻攝自桃園地檢署網站）

2024/05/24 00:17

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化地檢署主任檢察官吳怡盈利用週六加班，不料署內地板打蠟太滑，害她重摔在地，造成手臂骨折手術住院5日，術後仍有後遺症，接著又傳出2名同仁因此摔倒，吳怡盈認為前檢察長俞秀端（現為桃園地檢署檢察長）沒盡到督導之責，提過失傷害告訴，檢察官日前做出不起訴處分。

此案是主任檢察官卯上檢察長，近日在法界相關臉書社群傳得沸沸揚揚。不起訴書指出，彰化地檢署因為要舉辦畫展，2022年2月12日委託外包商進行走廊地板打蠟，當天是週六，吳怡盈到署內加班，踩到除蠟劑瞬間滑倒重摔在地，受有右側近端肱骨骨折、術後殘存右肩僵硬等傷害。經送醫施行開放性復位及鋼板固定手術並住院5日。術後依醫囑禁止勞動3個月，前1個月宜需人照護。2個月以後應每週至少復健3次。吳怡盈公傷假3月，到5月16日才回復上班。

吳怡盈認為，俞秀端身為檢察署首長，應注意評估工程進行之必要與安全性，更應注意將環境中不安全之因子補足修正、並適當分配職務，讓她身心儘快恢復，卻為辦畫展持續將走廊打蠟至光亮，還在公開會議對告訴人暗示，其他主任因分擔告訴人的工作而加重負擔、陸續出現身體不適，詢問她有想過自己可以做什麼事、何時可以回來上班，使她倍感壓力。

在吳受害後，又傳出1名行政主管和1名書記官因地板太滑而摔倒，吳怡盈表示，被告身為首長，本應詳加瞭解先前已發生之滑倒事發原因始末，評估該工程繼續之必要性，確實督導工程進行時，地面佈有除蠟藥劑處有足夠之警示或圈圍等安全維護措施，防範再繼續發生人員滑倒受傷之意外事故。

負責偵辦此案的檢察官表示，署內在2月8日有透過LINE和電腦開機公告，通知同仁打掃及除蠟作業時間與範圍，而俞秀端接受調查時表示，知道同仁因打蠟受傷後即通知停止施作該工程，當時並指示人事室協助原告核予公傷假，總共3月公假療養，她並無在主任檢察官會議中要求吳銷假上班。

檢察官認為，吳的癒後狀況不佳，並非被告所能預見或預防，因此難認定被告有何疏失，因此做成不起訴處分。

俞秀端司法官35期結業，目前是桃園地檢署檢察長，她號稱「礦工之女」，2021年擔任花蓮地檢署檢察長時，發生太魯閣號翻車事故，後來調任彰化地檢署；司法官39期的吳怡盈，曾經辦過「二甲基黃毒豆干」食安案及多起婦幼案，因表現傑出，先後擔任南投及彰化地檢署主任檢察官。

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