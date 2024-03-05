為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

黃捷收子彈照勒索800萬 歹徒冒名檢察長俞秀端

民進黨立委黃捷接獲電子恐嚇信，5日出面說明。（記者廖振輝攝）

民進黨立委黃捷接獲電子恐嚇信，5日出面說明。（記者廖振輝攝）

2024/03/05 09:33

首次上稿 09:15
更新時間 09:33（新增：警方說法）

〔記者謝君臨、黃良傑、王榮祥／綜合報導〕民進黨新科立委黃捷今（5日）又收到恐嚇信，她表示，對方冒名桃園地檢署檢察長俞秀端，以電子郵件方式要脅她及其團隊的人身安全，要求800萬元，並附上子彈照，恐嚇意味濃厚。她已向警方報案，也請團隊務必留意安全。

高雄立委黃捷今早收到電子恐嚇信，轄區苓雅分局獲報立即派偵查隊長林建全前往調查，據了解，黃捷和觀光局長高閔琳之前接到的電子恐嚇信雷同，歹徒同樣寄到Gmail信箱，警方已成立專案小組，將行文該電子郵件公司調取帳戶資料。

「一早又收到恐嚇信。」黃捷稍早於臉書發文指出，今早在她的信箱收到電子恐嚇信，要脅她與團隊的人身安全，附上子彈照，恐嚇意味濃厚。

該封恐嚇信內容為：「不想你自己以及你的服務處人員全部變為死尸，給我準備800萬新台幣，我的PayPal是NTUKAO@Gmail.com，你只有24小時活命的機會，超過這個時間看不到錢，不要怪我不仁慈。」

黃捷說，經查寄件者的名稱為桃園地檢署檢察長俞秀端，特別冒名檢察長，更有挑釁之意。連續收到恐嚇信，確實不可輕忽。目前她已向警方報案，也請團隊務必留意安全。

民進黨立委黃捷收到子彈照勒索800萬元，對方冒名桃園地檢署檢察長俞秀端。（黃捷國會辦公室提供）

民進黨立委黃捷收到子彈照勒索800萬元，對方冒名桃園地檢署檢察長俞秀端。（黃捷國會辦公室提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中方要我國海巡人員赴中接受訊問？ 海巡署長證實：有過這要求
2024/03/04 16:51

中方要我國海巡人員赴中接受訊問？ 海巡署長證實：有過這要求
爆中國三無船「無照駕駛」 黃捷：不取締難道要喊歡迎光臨？
2024/03/04 14:25

爆中國三無船「無照駕駛」 黃捷：不取締難道要喊歡迎光臨？

永慶誠實徵文比賽 北中南同時開跑
收到有「豬母」、「骯髒」字眼羞辱信 黃捷：已蒐證報警不畏威脅
2024/03/02 15:42

收到有「豬母」、「骯髒」字眼羞辱信 黃捷：已蒐證報警不畏威脅
國會2大嬌點！同框「立院林襄」掀轟動 黃捷曝私下互動
2024/02/27 21:17

國會2大嬌點！同框「立院林襄」掀轟動 黃捷曝私下互動

市場仍動盪 布局雙B債券可以很淡定！
徐巧芯控遭高市黨部「外貌羞辱」民進黨下通令 經營社群勿人身攻擊
2024/02/23 05:30

徐巧芯控遭高市黨部「外貌羞辱」民進黨下通令 經營社群勿人身攻擊
賴清德下令地方黨部、黨公職 網路社群避免人身攻擊
2024/02/22 15:07

賴清德下令地方黨部、黨公職 網路社群避免人身攻擊
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播