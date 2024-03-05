黃捷收子彈照勒索800萬 歹徒冒名檢察長俞秀端
2024/03/05 09:33
首次上稿 09:15
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更新時間 09:33（新增：警方說法）
〔記者謝君臨、黃良傑、王榮祥／綜合報導〕民進黨新科立委黃捷今（5日）又收到恐嚇信，她表示，對方冒名桃園地檢署檢察長俞秀端，以電子郵件方式要脅她及其團隊的人身安全，要求800萬元，並附上子彈照，恐嚇意味濃厚。她已向警方報案，也請團隊務必留意安全。
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高雄立委黃捷今早收到電子恐嚇信，轄區苓雅分局獲報立即派偵查隊長林建全前往調查，據了解，黃捷和觀光局長高閔琳之前接到的電子恐嚇信雷同，歹徒同樣寄到Gmail信箱，警方已成立專案小組，將行文該電子郵件公司調取帳戶資料。
「一早又收到恐嚇信。」黃捷稍早於臉書發文指出，今早在她的信箱收到電子恐嚇信，要脅她與團隊的人身安全，附上子彈照，恐嚇意味濃厚。
該封恐嚇信內容為：「不想你自己以及你的服務處人員全部變為死尸，給我準備800萬新台幣，我的PayPal是NTUKAO@Gmail.com，你只有24小時活命的機會，超過這個時間看不到錢，不要怪我不仁慈。」
黃捷說，經查寄件者的名稱為桃園地檢署檢察長俞秀端，特別冒名檢察長，更有挑釁之意。連續收到恐嚇信，確實不可輕忽。目前她已向警方報案，也請團隊務必留意安全。