台灣諧音魂+海洋保育！ 小2女童寒假作業獲蔡英文「神評價」

春節連假即將結束，明（23）日中小開學日，不少家長再三檢查孩童是否確實完成寒假作業。一名家長分享，小2女兒的其中一份寒假作業是以「海洋垃圾」為主題童詩，內容生動詼諧又暗藏台灣人熱愛的諧音哏，不僅驚豔大批網友、引發熱烈討論，甚至還吸引前台灣總統蔡英文關注，並留下非常溫暖的回應。

該名家長今日中午在社群平台Threads分享一張照片，透露這是他就讀國小2年級的女兒親筆寫的童詩稿。從照片顯示，原PO女兒以稚嫩又清楚的文筆，描述海龜、藍鯨、水母等海洋生物，因人類造成的污染，被迫穿戴上五顏六色的海洋垃圾，同時開了一場不開心的派對；至於童詩標題，則是結合諧音後下標成「海洋垃園」。

原PO透露，女兒描寫的童詩內容來自學校播放的海洋污染教材，並坦言童詩的前4句才是完全由女兒自己發想；至於後4句有反諷涵義的句子，則是透過家長引導寫下。原PO還補充，標題與內容出現諧音哏的部分，是女兒堅持要加入的素材，讓他對此哭笑不得，還幽默笑稱女兒的這份寒假作業，完美展現土生土長的台灣人基因。

童詩曝光後吸引逾100萬人次瀏覽，令許多網友、小學教師讚嘆不已，「很有創意且有生態關懷」、「看了眼眶泛淚是正常的嗎？」、「這文筆大人都不一定想得出來」、「這個文采未來會成為國文課本上的人」、「寫作邏輯不得了啊，太厲害了」、「那些在用enter寫新詩的，全都給我來看！」、「感情純淨深刻，詞句準確，沒有油膩修辭，畫面感十足，而且沒有贅字」、「反諷意味濃厚，也讓人反思海洋污染的嚴重性&環境保護的重要性」、「句句不提海洋污染，但每句都讓人想到必須守護海洋環境」。

隨著這篇童詩在網上掀起熱烈討論，意外吸引卸任後熱愛在Threads「海巡」的前總統蔡英文，她看完童詩後留言表示︰「看來台灣文壇又即將多了一位大師」，內容簡短但充滿對小小作者的期待與讚美，讓原PO驚喜不已。其他網友也笑說，他們透過蔡英文留言的總統級認證，有幸認識令人台灣的「明日之星」，並祝福女童未來不忘寫作的快樂。

