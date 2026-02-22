北部週三狂降9度！228連假降雨熱區1圖看懂

未來一週降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

未來一週氣溫趨勢。北部、宜蘭週三明顯降溫。（圖為中央氣象署提供）

春節連假即將結束，但週二白天前仍將維持好天氣。中央氣象署指出，近期各地白天氣溫仍可維持在25度以上，但週二晚起天氣變化迅速，有2波鋒面先後通過台灣，尤其第2波鋒面過後，東北季風將持續影響台灣至週六，各地白天氣溫均略有下降，但夜間清晨氣溫變化不大。

恆春台東今夜雨勢稍大

中央氣象署預報員曾昭誠指出，週二前各地白天將維持溫暖、多雲到晴的好天氣，不過今晚至明天清晨台東、蘭嶼綠島、恆春半島雨勢稍大，基隆北海岸也有零星降雨。

週二晚北海岸、東部有雨

曾昭誠說，週二晚間有鋒面接近並迅速通過台灣，週三東北季風稍有增強，主要雨區為基隆北海岸、東半部、恆春半島、大台北山區，有局部短暫雨，雖週四東北季風減弱，但環境水氣仍多，雨區並未改變。

東北季風下週日減弱

此外，曾昭誠表示，週四晚起就有另一波鋒面靠近台灣，並於週五、週六通過台灣，東北季風再度增強，各地天氣不穩定，除南部平地以外，其他地區多雲且降雨機率高，尤其中部以北、東半部、恆春半島降雨較為明顯，有局部短暫陣雨。

曾昭誠指出，這波東北季風將持續影響台灣至週六，下週日就會減弱，但受到華南雲雨區影響，雨區並未改變，雨勢一陣一陣，僅有短暫空檔。

氣溫方面，曾昭誠說，今日至下週二白天各地白天氣溫都可維持在25度以上，其中中南部地區可達到30度左右，夜晚清晨氣溫17至20度；週三因東北季風增強，北部、宜蘭地區雲量多，白天氣溫約22至24度，夜晚清晨氣溫變化不大，中南部地區沒有明顯影響。

曾昭誠提到，週四白天北部地區氣溫雖可重回25度以上，但週四晚起，北部、宜蘭地區再降溫，白天氣溫約20至22度，中南部因多雲有雨，白天氣溫約25度左右，夜晚清晨氣溫則都沒有明顯變化。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法