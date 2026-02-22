東京晴空塔「電梯急墜」！ 至少15人受困

東京晴空塔「電梯急墜」！ 至少15人受困2026/02/22 21:22 即時新聞／綜合報導
日本東京晴空塔。（資料照，法新社）
日本東京晴空塔今（22）日晚間發生一起電梯急墜事故，目前電梯處於停止狀態，據傳有15至20人被困在電梯內，並有約600人受困觀景台與其他樓層，警消已前往救援與調查，尚未傳出人員傷亡。
電梯停擺 600人受困觀景台與其他樓層
綜合日媒報導，根據東京消防廳最新消息，位於東京墨田區的東京晴空塔（Tokyo Skytree），在日本當地時間8點25分（台灣時間晚間7點25分）左右，一部電梯突然發生故障，突然下墜並緊急停止在距離地面約30公尺高處。
請繼續往下閱讀...
東京消防廳表示，他們收到其他民眾通報，目前有15至20人被困在電梯內，他們與警視廳等相關部門人員已抵達現場評估情況，正在調查是否有乘客受傷與事故發生原因。
【速報】東京スカイツリーのエレベーターが緊急停止、15人ほど閉じ込めかhttps://t.co/R20G1bS63C— ライブドアニュース （@livedoornews） February 22, 2026
22日午後8時すぎ、東京スカイツリーのエレベーターが緊急停止するトラブルがあり、乗っていた15人ほどが閉じ込められているとみられるという。警視庁や東京消防庁などが救助活動を進めている。 pic.twitter.com/Xs7uPJGbhM