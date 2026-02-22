東京晴空塔「電梯急墜」！ 至少15人受困

日本東京晴空塔。（資料照，法新社）

日本東京晴空塔今（22）日晚間發生一起電梯急墜事故，目前電梯處於停止狀態，據傳有15至20人被困在電梯內，並有約600人受困觀景台與其他樓層，警消已前往救援與調查，尚未傳出人員傷亡。

電梯停擺 600人受困觀景台與其他樓層

綜合日媒報導，根據東京消防廳最新消息，位於東京墨田區的東京晴空塔（Tokyo Skytree），在日本當地時間8點25分（台灣時間晚間7點25分）左右，一部電梯突然發生故障，突然下墜並緊急停止在距離地面約30公尺高處。

請繼續往下閱讀...

東京消防廳表示，他們收到其他民眾通報，目前有15至20人被困在電梯內，他們與警視廳等相關部門人員已抵達現場評估情況，正在調查是否有乘客受傷與事故發生原因。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法