為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    東京晴空塔「電梯急墜」！ 至少15人受困

    2026/02/22 21:22 即時新聞／綜合報導
    日本東京晴空塔。（資料照，法新社）

    日本東京晴空塔。（資料照，法新社）

    日本東京晴空塔今（22）日晚間發生一起電梯急墜事故，目前電梯處於停止狀態，據傳有15至20人被困在電梯內，並有約600人受困觀景台與其他樓層，警消已前往救援與調查，尚未傳出人員傷亡。

    電梯停擺 600人受困觀景台與其他樓層

    綜合日媒報導，根據東京消防廳最新消息，位於東京墨田區的東京晴空塔（Tokyo Skytree），在日本當地時間8點25分（台灣時間晚間7點25分）左右，一部電梯突然發生故障，突然下墜並緊急停止在距離地面約30公尺高處。

    東京消防廳表示，他們收到其他民眾通報，目前有15至20人被困在電梯內，他們與警視廳等相關部門人員已抵達現場評估情況，正在調查是否有乘客受傷與事故發生原因。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播