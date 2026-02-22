為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    中國媽祖繞境遭贊助商亂換乩童 連現8怒杯、神轎抬不動

    2026/02/22 21:57 即時新聞／綜合報導
    中國廣東湛江近日一場媽祖繞境，因贊助商強行替換「小媽祖」（乩童），現場竟擲出連續8次怒杯。（擷取自X@_MaoGe）

    中國廣東湛江近日一場媽祖繞境，因贊助商強行替換「小媽祖」（乩童），現場竟擲出連續8次怒杯。（擷取自X@_MaoGe）

    傳統民俗活動本是祈求平安的神聖時刻，近日中國廣東湛江的一場媽祖繞境，因疑似贊助商強行替換儀式人選，現場竟出現神轎抬不動、連續8次「怒杯」等無法解釋的現象，引起全網熱論。

    綜合中、港媒體報導，中國廣東湛江東海島拾石村於18日初二舉行一年一度的媽祖繞境，按慣例，需由神明選定的一名女童擔任「小媽祖（乩童）」隨轎出巡。當地公認的人選是已連續6年獲得神明認可、熟悉所有儀式的女孩林梓童。

    然而，今年儀式前夕卻傳變動，據爆料，一名贊助繞境的許姓富商疑出資十萬巨款，強行要求讓對儀式一竅不通、年僅約7、8歲的兒子頂替林梓童上轎。此舉也被網友諷刺為重男輕女的「耀祖」行為，試圖以金錢操弄當地的傳統信仰。

    報導指出，儀式開始後，詭異的事情接連發生，原本壯漢們輕易能抬起的媽祖神轎，當下卻變得沉重無比，十幾名壯漢使盡全力也無法挪動半步，更令村民恐慌的是，在「擲筊」請示神明時，該名男童竟然連續擲出八次代表否定的「怒杯（陰杯）」。

    在閩粵民間信仰中，「事不過九」，若連續九次不中即為大凶之兆，眼看儀式陷入僵局，許姓富商才開始感到恐慌，主辦方與許家人在巨大壓力下，不得不急忙派人「請」回被臨時撤下的林梓童，但卻仍沒有讓許姓富商強塞的幼子下轎，破壞了當地「一轎一乩童」的傳統。

    網路流傳的影片顯示，林梓童被請回現場時滿臉淚水，神情極其委屈。據悉，她起初因感到不被尊重而拒絕收拾爛攤子，但隨後疑似遭到威脅，稱若不上轎，她的父母將難以在村內立足。最終，林梓童在眾人簇擁或被架著下含淚上轎。

    令人驚訝的是，林梓童一就位，隨即擲出「聖杯」獲得認可，原本沉重的神轎也順利被抬起。繞境最後雖得以完成，但林梓童在轎上抽泣、下轎後由母親攙扶哭著回家的畫面，令無數網友心碎，林梓童也憤怒質問，「你們既然不是真心的，為什麼非要我去？」

    事件發酵後，林梓童的社群帳號粉絲在3天內暴增十萬，全網發起「心疼小媽祖」的聲援。許多閩粵商界人士紛紛表示，絕不與此等「欺瞞神靈、毫無誠信」的人（許姓富商）做生意。

    報導提到，林梓童已在網路發布短片報平安，並呼籲大眾冷靜，不過大多數網友對許姓富商的怒火仍未被澆滅，要求主辦方公開背後涉及的資本權力。

