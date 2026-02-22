為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    驚險！武裝男闖海湖莊園遭擊斃 所幸川普人在白宮

    2026/02/22 22:50 國際新聞中心／綜合報導
    一名進入美國總統川普佛州海湖莊園安全管制區的武裝男子，遭美國特勤局開槍擊斃。（法新社檔案照）

    一名進入美國總統川普佛州海湖莊園安全管制區的武裝男子，遭美國特勤局開槍擊斃。（法新社檔案照）

    美國特勤局（U.S. Secret Service）22日宣布，一名武裝男子在進入美國總統川普位於佛羅里達州棕櫚灘「海湖莊園」（Mar-a-Lago）安全管制區後，遭開槍擊斃。

    儘管川普經常在海湖莊園度過週末，但案發時他人正在白宮。第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）21日晚間也與川普一同待在白宮。

    遭擊斃者的姓名尚未公布。特勤局指出，該名男子在當地時間凌晨1時30分（台灣時間同日下午2時30分），「被發現在海湖莊園北門附近，攜帶疑似霰彈槍與燃料罐」。

    特勤局表示，這名年約20歲出頭的男子，遭特勤局幹員與棕櫚灘郡警方開槍擊中。

    川普過去曾面臨生命威脅。2024年7月13日，他在賓州巴特勒（Butler）的一場競選集會上，遭遇暗殺未遂而受傷。

    隨後在2024年9月15日，當川普在西棕櫚灘的高爾夫球場打球時，一名持步槍在球場附近埋伏的男子遭逮捕。該名男子已於本月稍早被判處無期徒刑。

    白宮尚未對尋求置評的訊息做出立即回應。

    川普經常在海湖莊園度過週末，但案發時他人正在白宮。第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）21日晚間也與川普一同待在白宮。（路透）

    川普經常在海湖莊園度過週末，但案發時他人正在白宮。第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）21日晚間也與川普一同待在白宮。（路透）

