為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    2/22 大樂透開2注！今彩539頭獎槓龜 百萬大紅包剩199組

    2026/02/22 22:41 即時新聞／綜合報導
    2月22日開獎的大樂透頭獎開出2注。（本報合成）

    2月22日開獎的大樂透頭獎開出2注。（本報合成）

    2月22日開獎的大樂透頭獎開出2注，由台中市龍井區新東里新興路40之3號1樓的「旺得富彩券行」、高雄市小港區漢民路251號的「豪爺郎商行」開出；今彩539頭獎則槓龜；春節大紅包開出12組，小紅包開出34組。

    第115000023期大樂透中獎號碼「05、07、17、22、24、47，特別號：20」。頭獎開出2注，每注可得5千萬元；貳獎開出2注，每注可得447萬6426元；參獎共140注中獎，每注可得2萬9630元；肆獎共237注中獎，每注可得1萬1252元；伍獎共4798注中獎，每注可得2000元；陸獎共6035注中獎，每注可得1000元；柒獎共5萬8427注中獎，每注可得400元；普獎共8萬2918注中獎，每注可得400元。

    第115000023期49樂合彩中獎號碼為「05、07、17、22、24、47」。四合共6注中獎，每注可得20萬元；三合共151注中獎，每注可得1萬2500元；二合共4572注中獎，每注可得1250元。

    第115000047期今彩539中獎號碼為「08、13、16、24、25」。頭獎槓龜；貳獎共323注中獎，每注可得2萬元；參獎共1萬1626注中獎，每注可得300元；肆獎共12萬8036注中獎，每注可得50元。

    第115000047期39樂合彩中獎號碼為「08、13、16、24、25」。四合共開出4注，每注可得21萬2500元；三合共191注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8536注中獎，每注可得1125元。

    第115000047期3星彩中獎號碼為「309」。壹獎共112注中獎，每注可得5000元。

    第115000047期4星彩中獎號碼為「0954」。壹獎共4注中獎，每注可得5萬元。

    第115000023期大樂透春節大紅包中獎號碼「08、21、24、27、36、38、39、44、49」，春節小紅包「07」。

    本期加碼開獎結果，大紅包共開出12組，總中獎注數12注，12組皆為單注獨得；小紅包開出34組，總中獎注數為37注，其中31組為單注中獎，3組為2注均分。

    大紅包累計開出281組、剩餘199組，小紅包累計開出458組、剩餘342組。下期（2月23日）持續加開。

    相關連結請見︰

    「大樂透春節加碼大紅包．小紅包」開獎結果

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

    大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

    大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播