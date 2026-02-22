2/22 大樂透開2注！今彩539頭獎槓龜 百萬大紅包剩199組

2月22日開獎的大樂透頭獎開出2注。（本報合成）

2月22日開獎的大樂透頭獎開出2注，由台中市龍井區新東里新興路40之3號1樓的「旺得富彩券行」、高雄市小港區漢民路251號的「豪爺郎商行」開出；今彩539頭獎則槓龜；春節大紅包開出12組，小紅包開出34組。

第115000023期大樂透中獎號碼「05、07、17、22、24、47，特別號：20」。頭獎開出2注，每注可得5千萬元；貳獎開出2注，每注可得447萬6426元；參獎共140注中獎，每注可得2萬9630元；肆獎共237注中獎，每注可得1萬1252元；伍獎共4798注中獎，每注可得2000元；陸獎共6035注中獎，每注可得1000元；柒獎共5萬8427注中獎，每注可得400元；普獎共8萬2918注中獎，每注可得400元。

第115000023期49樂合彩中獎號碼為「05、07、17、22、24、47」。四合共6注中獎，每注可得20萬元；三合共151注中獎，每注可得1萬2500元；二合共4572注中獎，每注可得1250元。

第115000047期今彩539中獎號碼為「08、13、16、24、25」。頭獎槓龜；貳獎共323注中獎，每注可得2萬元；參獎共1萬1626注中獎，每注可得300元；肆獎共12萬8036注中獎，每注可得50元。

第115000047期39樂合彩中獎號碼為「08、13、16、24、25」。四合共開出4注，每注可得21萬2500元；三合共191注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8536注中獎，每注可得1125元。

第115000047期3星彩中獎號碼為「309」。壹獎共112注中獎，每注可得5000元。

第115000047期4星彩中獎號碼為「0954」。壹獎共4注中獎，每注可得5萬元。

第115000023期大樂透春節大紅包中獎號碼「08、21、24、27、36、38、39、44、49」，春節小紅包「07」。

本期加碼開獎結果，大紅包共開出12組，總中獎注數12注，12組皆為單注獨得；小紅包開出34組，總中獎注數為37注，其中31組為單注中獎，3組為2注均分。

大紅包累計開出281組、剩餘199組，小紅包累計開出458組、剩餘342組。下期（2月23日）持續加開。

「大樂透春節加碼大紅包．小紅包」開獎結果

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

