收受水電小包商7年15萬元回扣 陸軍基隆彈藥庫阮姓士官長被羈押

陸軍基隆彈藥分庫祥豐營區阮姓士官長涉嫌利用承辦營區水電修繕業務期間，向得標的小包商收取回扣，累計7年收受15萬元賄賂，被基隆地院羈押禁見。（記者林嘉東攝）

2024/05/24 10:44

〔記者林嘉東／基隆報導〕陸軍基隆彈藥分庫祥豐營區阮姓士官長，涉嫌利用承辦營區水電修繕業務期間，向得標的小包商收取回扣，累計7年收受15萬元賄賂。基隆地檢署昨搜索祥豐營區，傳喚阮姓士官長、孫姓與黃姓廠商等多人後，認定阮等3人涉犯貪污治罪條例罪嫌疑重大，漏夜向法院聲請羈押。基隆地院今（24）日凌晨裁准將阮羈押禁見；孫、黃則無羈押必要，分別諭知請回及限制住居。

基隆地檢署今年初接獲檢舉，阮姓士官長承辦水電修繕及工程案等相關業務，利用未滿台幣10萬元（現改為15萬元）小額採購制度，得逕洽特定廠商辦理，且通常無後續稽核的簡化措施，自2017年起指示採購案件承辦人，將營區多項小額水電修繕工程，發包給經營室內裝修工程的孫姓業者與黃姓工程行老闆施作。

請繼續往下閱讀...

阮於孫、黃2人取得標案後，再向2人從中每一件小額工程中，分別收取數千至上萬元不等回扣，累計7年收受合計15萬元回扣。

承辦檢察官何治蕙昨天指揮調查局台北市調查處昨天搜索基隆彈藥分庫祥豐營區時，阮已調至其他單位，同步搜索阮的基隆住處、與黃姓、孫姓老闆辦公室等4處地點，傳喚阮、黃、孫等人到案；晚間複訊後，認定阮等3人涉犯涉犯貪污治罪條例罪嫌重大，且有串證之虞，向法院聲請羈押。

法院凌晨召開羈押庭後，認為阮涉犯貪污治罪條例第5條第1項第3款公務員對於職務上之行為收受賄賂罪嫌疑重大，且有串滅證之虞，裁定將阮羈押禁見。孫姓及黃姓廠商則無羈押必要，分別諭知請回及限制住居。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法