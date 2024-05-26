虎豹潭6死悲劇 判新北市府國賠268萬

新北市政府事後在虎豹潭增設警告牌（雙溪區公所提供）、影像監視系統和廣播設備等。

2024/05/26 05:30

〔記者林嘉東、翁聿煌／綜合報導〕三年前新北市雙溪區虎豹潭因上游大雨，溪水暴漲沖走正在橫渡溪中梳子壩的體驗營學員，造成六人死亡，死者鐘姓男學員的家屬訴請新北市政府國家賠償；基隆地院認為，新北市政府未在溪岸兩側設置「大雨或暴雨切勿過溪」等警語，管理有疏失，判市政應賠二六五萬餘元。可上訴。

未設大雨或暴雨切勿過溪等警語

法官認定管理有疏失

鐘姓男子等廿八名學員三年前參加由「天大地方自然文化有限公司」，舉辦的新北市雙溪區虎豹潭體驗營，回程遇北勢溪水暴漲，鐘等六名學員在橫渡梳子壩時，慘遭暴漲溪水沖走溺斃。帶隊的女老師蘇秋雅被依過失致死罪嫌起訴，法院審酌蘇已賠償六名被害人家屬共六百萬元，依過失致死罪判蘇二年徒刑、緩刑五年。

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鐘妻、母與兩名女兒訴請國賠，認為市府未於周邊設置警告標示，提醒溪水暴漲時勿渡溪，管理有疏失。新北市府答辯，已在周邊設「水深危險、請勿戲水」等警告標誌，本就不容許遊客通行梳子壩，事故起因於帶隊者擅自讓學員危險橫渡。

基院認為，梳子壩石墩遇溪水暴漲可能被瞬間淹沒，市府若於兩側設置大雨切勿過溪等警示，或可避免意外發生，管理確有疏失，應賠償。

雙溪區長林銚傑昨表示，尊重法院判決，將與市府法制局及律師研議是否上訴；現場已增設警示牌、救生圈、救生樁、水位警示線、影像監視系統和廣播設備等，區公所與警、消都可即時監看水情，若有豪大雨須警示時，員警會立即趕往要求民眾離開，公所與消防隊也會以網路及廣播勸離，並派員前往驅離。

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