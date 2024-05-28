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人行道長青苔害市民摔傷 法院判基市府賠106餘萬

基隆地院審理後認為，市府未善盡路面清理維護之責，應賠償林男106萬餘萬元。（記者吳昇儒攝）

基隆地院審理後認為，市府未善盡路面清理維護之責，應賠償林男106萬餘萬元。（記者吳昇儒攝）

2024/05/28 15:05

〔記者吳昇儒／基隆報導〕林姓男子於2021年3月間行經基隆市樂利二街62巷時，因人行道上長滿青苔濕滑，導致他後仰滑倒，造成左腰及下背部扭傷、拉傷、右腕部挫傷等傷害，更引發腰薦椎椎間盤突出復發。林男質疑基隆市政府未盡路面管理責任，請求國賠193萬餘元。基隆地院審理後認為，市府應賠償林男106餘萬元。

林男起訴主張，樂利二街62巷道路雖為私設巷道，但長期供公眾使用，已具有公共地役性質的既成巷道，市府將其納入管理，卻無管理維護，害自己受傷，顯有疏失，故依國家賠償法規定，要求基隆市政府賠償193萬餘元。

基隆市政府抗辯稱，該道路是1994年某社區興建時的私設道路，以對外聯絡交通，原本無法介入維護，且於2016年編定「基隆市政府辦理轄內非封閉型社區道路路面維護計畫」中明文規定，實施對象僅適用社區內瀝青混凝土道路維護，不包括路燈、水溝或「人行道」等附屬設施。

此外，依內政部函釋，該路段也非屬市區道路，故非市府管理維護範圍，依國家賠償法規定，並無就公共設施設置或管理有欠缺情事。

縱使林男認為該路段市府須負管理維護責任，但行走於生青苔的人行道，本就應迴避濕滑、青苔路面，卻疏未注意路面狀況滑倒，本身亦有過失，故請法官依比例減輕賠償責任。

法官調查後認為，該路段雖為私有土地，但因借公眾通行，發生公用地役關係時，國家因該公用地役關係而取得該私有土地之管理權，因此該路段應屬公有公共設施，如設置或管理有欠缺，適用國家賠償法。

而該道路以提供民眾行走二十餘年，於具有公用地役性質的私設既成道路，且在都市計畫範圍內，理應屬市區道路。

法官指出，依照公路附屬設施設置管理要點明定，需養護附屬設施，雖地方計畫將人行道排除在管理權限，但以其規範位階低於管理要點，故市府抗辯對該人行道無管理維護責任，即非有據。

法官認為，請求國賠依法有據，評估後損害為178萬3215元，考量林男明知人行道濕滑卻未注意，需自行負擔四成過失責任，故判處市政府賠106萬9929元。

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