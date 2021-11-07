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    慣竊栽了！偷神明金牌變賣 沒賣成還要吃牢飯

    現在很多宮廟的神像都沒有掛金牌。此為示意照與新聞無關。（記者陳鳳麗攝）

    現在很多宮廟的神像都沒有掛金牌。此為示意照與新聞無關。（記者陳鳳麗攝）

    2021/11/07 11:45

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕偷神明的金牌，變賣不成還要吃牢飯！林姓慣竊大白天就動手偷走宮廟神明身上的金牌並拿去銀樓變賣，林男保證「我用火燒過沒變黑，是真的！」，銀樓老闆發現是非純金的金牌而拒收。警方後來調閱監視畫面找到林男，林男辯稱是在公墓百姓公廟旁撿到的，南投地院法官將累犯的林男，依竊盜罪名叛處有期徒刑4個月，得易科罰金，折合12萬元。

    有多次竊盜前科的林姓男子，去年5月中旬上午就潛入南投縣某宮廟，趁廟方管理人員忙著整理環境，快手快腳拔下掛在一尊神像身上的金牌，隨即騎上機車離開。

    隔日上午不到9點就到鎮上的一家銀樓變賣該金牌，銀樓老闆告訴他：「這不是純金的金牌！」，他還掛保證「我用火燒過沒變黑，是真的純金金牌！」，銀樓老闆還是拒收，林男只好悻悻然離開。

    廟方管理人員兩天後發現神像身上金牌不見了，趕緊報警，警方經調閱監視器看到林男行蹤可疑，並匆忙離開，再依其機車號碼追查行走路線，發現林男現身在某家銀樓，銀樓老闆也證實林男拿金牌去變賣。

    林男否認偷了宮廟神明的金牌，辯稱金牌是在公墓百姓公廟旁撿到的，後來有放回百姓公廟，而被拍到出現在遺失金牌的宮廟，那天只是去拜拜。南投地院法官依證人、證物等證據，認定林男的辯詞不足採信，將林男以竊盜罪名判刑4個月，得易科罰金，折合12萬元。

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