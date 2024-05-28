台商遭中國以家人要脅利誘 淪共諜發展組織未遂判刑

許姓台商因家人遭要脅，被迫替對岸發展組織，被高雄高分院從輕改處緩刑。（記者鮑建信攝）

2024/05/28 15:25

〔記者鮑建信／高雄報導〕中國情治單位以家人要脅許姓台商返台後，涉嫌吸收在國安局任職的大學學弟，地院依發展組織未遂罪，判處他徒刑半年，高等法院高雄分院下午宣判，改判易科刑5月，緩刑3年。

檢方指出，53歲許姓台商在中國經商10多年，也在當地娶妻、生子。2015年7月，許從台灣返回中國時，前往當地公安派出所辦理暫住登記，當場被中國國安人員「徐總」等3人留置訊問，並以其家人前景等威脅利誘，要求他向任職國安局大學學弟傳話，「有沒有意願協助祖國的統一大業」，更提及兩岸遲早要統一。

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2016年8月底，許男參加大學同學會聚餐，並趁2人在餐廳外抽煙時替中國傳話，意圖以優厚報酬拉攏，但被對方拒絕。

由於許男返回中國後，仍持續被約談威脅，為求在當地經商順利，又在2018和2019年回台期間，數度約學弟見面，或打聽目前任職單位，均遭對方以有事或不回應拒絕，直到2020年他回到中國後，碰上疫情爆發不便返台，此事才告一段落。

2023年元月底，許男回台後，被檢調辦案人員逮捕，依違反國家安全法起訴，高雄地院認定他觸犯發展組織未遂罪，判處有期徒刑6月，經上訴高雄高分院後，合議庭下午宣判，審酌他自白，從輕改處有期徒刑5月，如易科罰金，以1000元折算1日，予以緩刑3年，仍可上訴。

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