追捕拒檢蛇行車開槍擊斃後座乘客 中和警二審仍獲判無罪

張姓警員追捕拒檢的蛇行轎車，開3槍擊中後座乘客送醫不治，二審仍判無罪。（資料照）

2024/05/29 14:28

〔記者張文川／台北報導〕新北市中和警分局中原派出所張姓警員，前年3月追緝一輛拒檢逃逸、且蛇形危險駕駛的賓士轎車時，從後方連開3槍，擊中後座鍾姓乘客後腦致死，被依過失致死罪嫌起訴，一審新北地院判無罪，高等法院二審今認定張員已盡量朝下往輪胎射擊，避開駕駛與乘客，善盡警械使用條例的注意義務，為合理用槍，仍判無罪。

由於一審、二審都判無罪，依刑事妥速審判法規定，檢方須有違憲等事由才可上訴三審。

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2022年3月10日深夜10時許，29歲男子林佑儒無照駕車搭載兩男一女，行經中和區中正路、錦和路口，因未開大燈且懸掛從蝦皮購入的偽造車牌而被警方盯上。

員警開警報器攔停，林男拒檢逃離，以100公里時速不斷蛇形、變換車道、迫使他車讓道、連闖12次紅燈、高速行駛於單線車道等危險駕駛行為，並熄滅大燈。

多名員警駕車或騎機車圍捕，張員騎機車沿途追趕，賓士車在景平路口被車陣阻擋，頻按喇叭逼迫前車讓道，張員下車朝該車連開3槍，賓士車仍駕車鑽車縫、擦撞鄰車逃離現場。

林男發現後座的27歲鍾男頭部中彈危急，在圓通路巷內停車，警方亦趕抵，送醫不治，死者家屬提告，檢方依過失致死起訴張員。

一審新北院認為，該車當時正在嘗試衝破車陣，後續路徑不明，張員於跑動中持槍射擊，已盡量朝下往輪胎處射擊，以避開駕駛或乘客，已善盡注意義務，駕車逃逸的風險是駕駛人林男所致，應自行承擔，不應由保護民眾生命、身體安全而開槍制止的執法警員承擔注意義務，判張員無罪。檢方上訴。

高院二審認為，林男加速逃逸，一路在人車密集路段高速繞行危險駕駛，對往來行人的生命、身體造成重大危害，張姓警員為制止林男繼續危險駕駛，開槍射擊，用槍時機符合警械使用條例，射擊目標為車輪，張員於車輛行進中邊跑邊開槍，較不穩定，但他已有衡酌當時的急迫性與危險駕駛可能造成的危害嚴重性，而不得不為，就算子彈不慎射中後擋風玻璃右邊，也不能據此認定逾越必要程度。

合議庭認定，張員於急迫情況下，無法預見子彈射中玻璃可能會折射，追捕過程已盡量朝下往輪胎處射擊，已善盡注意義務，為合理用槍，認同一審判決，駁回檢方上訴。可上訴。

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