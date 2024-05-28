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「大圈仔」總裁朱國榮爽逃海外 高院判賠近億求償難

一審台北地判朱國榮應賠償9641萬餘元；二審高等法院今駁回雙方上訴，維持應賠9641萬多元。可上訴。（資料照）

一審台北地判朱國榮應賠償9641萬餘元；二審高等法院今駁回雙方上訴，維持應賠9641萬多元。可上訴。（資料照）

2024/05/28 16:35

〔記者張文川／台北報導〕去年9月棄保5億元潛逃的國寶集團總裁朱國榮，涉台壽保內線交易案二審被判刑16年，262名投資人委託證券投資人及期貨交易人保護中心提告，向朱國榮求償股票交易差額損失9641萬餘元及2倍賠償金，共求償2億8000餘萬元，一審台北地判朱應賠償9641萬餘元；二審高等法院今駁回雙方上訴，維持應賠9641萬多元。可上訴。

朱國榮早年即是從香港犯案後偷渡來台的「大圈仔」，在台多年大玩金錢遊戲，搖身一變成為股海呼風喚雨的集團總裁。他因涉及多件炒股、內線交易案，各被重判8年、16年。

他去年9月7日趁定讞前，經親友安排，搭乘遊艇從台南安平港出海，棄保5億元潛逃菲律賓，再持偽造的萬那杜護照逃往以色列、俄羅斯，目前行蹤成謎，台北地檢署昨天起訴協助他逃亡的遊艇大亨周哲男等10人。本案若判賠確定，將由朱名下的在台資產及被查扣追徵而得的犯罪所得中追償。

證期投保中心主張，朱國榮以其掌控的人頭公司，取得龍邦國際公司的部分董監席次，並於2014年4月當選龍邦董事長，龍邦藉由掌控的台壽保36.77%股份，取得台壽保過半數董事席次；台壽保與中信金控於2013年3月起進行第一期合併作業，朱國榮透過對龍邦、台壽保經營決策的高度支配影響力，從中主導反對，致使合併案於隔年6月破局。

投保中心指控，朱國榮為謀個人資金需求，於2014年12月轉而支持重啟合併，分別與中信金控高層、台壽保大股東達成以股份轉換方式併購台壽保的共識，台壽保經營團隊自2015年1月26日起著手第二次合併，朱國榮利用提早得知此重大影響股價消息，後來中信金以最優勢地位自競爭者勝出，雙方董事會同年5月12日通過第二次合併案並公開重訊。

投保中心指控，朱國榮於1月26日至5月13日的禁止內線交易期間內，買入台壽保1萬8842張股票、認購權證3470張，其後全數售出，不法獲利1.6億餘元，致使262名投資人於期間蒙受賣出股票的差額損失。

投保中心受理投資人委託，向朱提告求償。台北地院一審判朱應賠償9641萬元，高等法院今認定，此案刑事方面，二審已依內線交易罪判刑16年，依證交法規定應賠償，金額維持一審的9641萬元。全案仍可上訴。

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