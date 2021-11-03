「一中香腸王」把前女友丟大排溺斃10年後被抖出 判15年定讞

香腸王沈聯旺（圖右）在2005年殺害同居人羅女，判15年定讞。（資料照）

2021/11/03 11:18

〔記者張文川／台北報導〕台中市一中商圈人氣美食攤「香腸王」沈聯旺，2015年9月打傷謝姓女友後塞到冰箱，謝女大難不死獲救後，抖出10年前更驚人的內幕，指出沈男2005年8月為了擺脫羅姓前女友、以解決三角戀情，用藥迷昏羅女、扒光衣物後活生生丟入彰化和美大排水溝「放水流」溺斃。一審依殺人罪將沈男判刑14年，二審加重改判15年，最高法院駁回上訴定讞。

至於打傷謝女塞冰箱一案，先前已另依家暴殺人未遂罪判刑8年6月定讞，已發監服刑，檢方將向台中高分院聲請將2案合併定一應執行刑期。

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判決書指出，中國籍死者羅女嫁來台灣，2002年與前夫離婚，不久與沈聯旺交往同居，沈雇用她在攤位工作，2004年間沈男又與印尼籍、已離婚的謝姓外配交往，腳踏兩條船，謝女懷孕產下一子。

沈為了解決與羅女、謝女的三角關係，2005年8月中旬將安眠藥摻入藥酒給羅女喝下，羅女昏迷後，沈男脫光她的衣物，用棉被包裹放抱進廂型車，開車去找謝女表明要解決問題，邀謝女陪他走一趟，開到彰化和美的洋仔厝溝、西門口排水出口處，將羅女連同棉被抱起丟進大排，謝女在車內明顯聽到落水聲。同年8月25日民眾發現女裸屍，但檢警查無身分，依無名屍處理。

全案直到案發10年後才意外曝光，當時謝女決定與沈男分手，沈男持棍棒痛毆她一頓打至蜷曲昏迷，將她關進裝食材的冰櫃，關上鐵捲門離開，謝女不斷踢擊，鄰居聞聲報警，警消趕達破門但找不到人，正要離開時，謝女用盡最後一分力量踢開冰櫃門脫困。

謝女事後抖出10年前的裸屍命案，檢方開棺驗屍，比對羅女兒子的DNA，確認正是羅女，重啟偵查後起訴沈男，沈男偵審期間都否認，但歷審都認為謝女不曾住過彰化，卻能多次明確指認棄置位置、犯案過程等，並通過測謊，採信她證詞，法醫也確認死者生前落水。一審將沈男依殺人罪判刑14年。

二審台中高分院認為沈男無視與死者同居多年的情誼，竟狠心殺害，手段兇殘，犯後矢口否認，毫無悔意，加重改判15年徒刑。最高法院日前駁回上訴定讞。

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