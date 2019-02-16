女友變鬼托夢助警破案 「香腸王」三角戀殺人判14年

2019-02-16 18:44

〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化縣和美鎮洋仔厝大排於2005年8月發現一具全裸女屍，事隔10年，台中市第五警分局一名偵查佐，2015年聽體質敏感的女子阿惠說，見女鬼哭泣，托夢現身證實自己冤死，警方進而查出女屍是台中一中商圈「香腸王」老闆沈聯旺的中國籍同居人羅愛珍，卻苦無殺人證據，不料，沈男企圖殺害印尼籍謝姓女友未遂，還嗆聲「殺一個也是殺，殺二個也是殺」，謝女死心之後，揭發沈男先下藥迷昏，再把羅女丟入大排淹死的過程，台中地院依殺人罪判處沈男14年徒刑。

洋仔厝大排2005年8月發現一具女屍，檢警懷疑生前落水，卻不知身分，和美鎮公所以「無名屍」土葬，翌年（2006年）羅女的家人跨海寫信給警政署請求尋人，但警方沒查到羅女下落，事隔約10年，台中市第五警分局偵查隊一名員警，2015年與朋友聊天，朋友告知有一名略具靈異體質的女性友人阿惠，提及「羅女被殺了」。

偵查員去找阿惠，阿惠說，她是羅女的朋友，10年前與羅女失聯，她不斷找羅女無所獲，到中市一間神壇請示神明，神明透過乩童說，羅女早已遇害，阿惠卻是半信半疑，不料，某夜她夢到一個朦朧的女性影子現身，這名女鬼發抖哭泣，卻不發一語，阿惠認為是羅女托夢，現身證實自己蒙冤而亡。

偵查佐調查羅女的手機、就醫紀錄與存摺，發現2005年8月之後，羅女沒有任何使用記錄，2016年元月報請檢察官開棺驗屍，同年4月傳喚「香腸王」沈聯旺，沈男堅稱未殺人，檢方認為證據不足，以10萬元交保。

沈男卻沒想到，他的枕邊人印尼籍謝姓同居女友出賣他，調查顯示，羅女在2002年離婚後不久，與沈男同居，2004年沈男另結謝女，謝女生下一子後，沈男萌生殺機，想徹底解決三角戀問題，2005年8月，他先下藥迷昏羅女，再脫光羅女衣物推下大排，謝女目睹過程，她原本想隱瞞一輩子，不料，2015年9月卻被沈男持棍棒毆打，再塞到冰箱，幸好即時被救護人員發現救援（殺人未遂罪判刑8年），死心的謝女打破沉默，向警方供出案情。

台中地院審理時，沈男始終否認殺人，不過，來自印尼的謝女，對大排等淹死羅女的位置描述詳細，並指當地周圍沒有住家，時間是凌晨時分，沒有過往車輛，沈男把棉被包裹的羅女丟進大排，當時她在車內，清晰聽到落水聲，法官認為謝女證詞明確可信，依殺人罪判處沈男徒刑14年，可上訴。

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