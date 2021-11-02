老公家暴又外遇 老婆買凶殺夫重判20年

杜姓婦人疑不滿丈夫出軌又家暴，竟買凶殺夫一審被判20年。（資料照）

2021/11/02 12:58

〔記者黃佳琳／高雄報導〕56歲杜姓婦人不滿被丈夫家暴，又懷疑丈夫有外遇，今年4月涉以丈夫死亡保險金50萬元為報酬，找來23歲楊姓男子密謀，僱用余姓、王姓2名少年殺夫，杜 、楊落網後否認犯行，高雄地院依殺人罪重判杜婦徒刑20年、楊男無期徒刑。

判決指出，杜女因不滿丈夫曾男外遇，多次爭吵積怨，今年4月間夫妻口角，杜女有意搬離住處，她到搬家公司詢問費用時，與經營搬家公司的楊姓男子接洽，她無意間透露自己被家暴，楊自告奮勇「可以幫她處理」，還問杜婦「你老公有沒有保險」。

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杜婦告訴楊男，老公有1百萬元的意外險，楊說給他一半的保險金就可以幫忙，杜婦同意後，把丈夫的照片給楊男，楊再把照片給余姓、王姓2名16歲少年，3人約定以「臭豆腐」當暗號，於今年4月19日埋伏準備殺害曾男；2名名少年行凶前，傳訊息給楊「臭豆腐還沒開，他買完就回去」，等殺完曾男後，再傳「臭豆腐買好了，我們要走了」。

曾因被2名少年持西瓜刀砍中脖子，大量失血後當晚9點宣告不治，警方逮捕涉案余姓、王姓2名少年，2少年應訊指出，只想教訓曾男，不料卻發生意外，否認殺人；杜婦和楊男落網後也都否認涉案，檢警查出2名少年犯案後，曾先到附近公寓頂樓換裝兇衣，再由杜女安排藏匿地點，雙方還刪除手機通訊紀錄。

法官根據根據2名少年的供詞，並調閱路口監視器畫面，確認杜男曾談及曾男死亡，將可分得100萬元保險金的一半，也發現杜女曾與余姓少年勘查地形，因此認定杜、楊兩人涉案共同殺人，但考量杜婦曾被家暴，並長期懷疑丈夫出軌，並考量她已56歲，判20年後執行完畢也已經76歲，對於社會所具危險性較低。

至於楊姓男子則是為了私利，謀害素無嫌隙的曾男性命，還企圖將罪責全部推諸下手實行的2名少年，且犯後態度不佳，因此判他無期徒刑，可上訴；2名少年所犯殺人罪，則由高雄少年及家事法院審理中。

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