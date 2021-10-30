20歲派遣工慘遭虐殺 母哭喚兒名招魂

死者的媽媽（中穿淡紫衣者）與禮儀社人員前往招魂。（記者顏宏駿攝）

2021/10/30 15:46

〔記者顏宏駿／彰化報導〕台中市大甲區昨天驚傳殺人案，20歲的蔣男遭11名男子以棍棒、徒手毆打致死，遺體被載往彰化縣埤頭鄉棄屍。今天死者的家屬首度到棄屍現場招魂，媽媽大喊死者名字，法師才招到魂魄。

棄屍地點是主嫌馮男的租屋處，死者在其它地方被凌虐後，遺體先被放在馮男的自小客車內，後來一路開到馮男位於埤頭鄉的租屋處。案發當晚，北斗警方獲報，到該處地點查看，發現馮的自小客車停放在住處門前，蔣男陳屍後座，整個案件爆發開來。

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死者蔣男的媽媽今天在警方的帶領下抵達陳屍的租屋處，招魂儀式由法師主持，媽媽站在法師旁邊，法師以硬幣擲筊，第1杯笑杯，第2杯法師指示媽媽要大聲喊出兒子的名字，結果獲得聖杯，代表蔣男魂魄已經回來，整個招魂儀式進行約10多分鐘。

死者從小由阿嬤帶大，父母早年離異，5歲那年父親因病去世，後來媽媽改嫁，母子倆偶爾會聯絡，媽媽說，她從辦案的員警口中得知，打兒子的那群人是覬覦他身上的一筆錢，那筆錢是阿嬤生前留下交給台中市府信託，可由兒子去領取，兒子不願拿出來才被痛打。

她還說，兒子從小由阿嬤帶大，阿嬤生前是虔誠的佛教徒，祖孫倆感情很好，特別是她生下兒子時，阿嬤夢裡出現佛祖，因此都叫兒子「釋兒（釋迦牟尼）」。

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