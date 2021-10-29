11人活活打死粗工 1人良心不安自首 凶嫌全落網才鬆口氣

警方於此車後車廂找到蔣男，但已經死亡。（記者張瑞楨翻攝）

2021/10/29 21:29

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市蔣姓派遣粗工，被老闆娘與朋友、同事約11人活活打死一案，兇手企圖隻手遮天、棄屍了事，但年僅20歲的盧姓派遣工，雖也跟著眾人動手，但他卻良心不安，昨天凌晨返回住處時，將此事告訴胞姊，被胞姊痛罵一頓，逼他立刻自首，盧男走入中市三分局立德派出所說「我們打死人了」，深感詫異的員警，通知大甲警方趕來，依盧男供詞找到蔣男遺體，並逮捕10名兇嫌，他才鬆口氣說，「如果沒找到，我擔心被他們報復，下場會很慘（滅口）」。

盧男告訴立德所警察，他不是首惡，但是打人時，他也跟著同事動手，昨天清晨返家時良心不安，他向姐姊姊借車時，向胞姊吐露此事，姊姊大為憤怒，痛罵他「亂搞、不可以這樣惡劣」，要求他要有勇氣，向警方自首投案，他昨天清晨6時30分，獨自到立德所自首時，警方尚不知此兇案。

請繼續往下閱讀...

盧男還強調，在姊姊痛斥之外，他自首另有一個重要原因，他擔心背黑鍋，其他兇手會把責任推給他。

立德所趕緊聯繫大甲警方，盧男也很配合，如實交代案發地與過程，昨天晚間警方告訴他，兇手幾乎全都到案，盧男鬆一口氣說，如果這些人沒找到（逮捕到案），他很擔心自己會被這群人報復，甚至有生命之危（滅口）。

蔣男疑為抱怨薪水低，被人力派遣公司老闆娘，於昨天（28日）晚間，教唆朋友與派遣工，持棍棒將蔣男打得奄奄一息，再把蔣男塞入汽車後車廂，準備棄屍於彰化縣，警方今天上午找到蔣男時，他已經死亡。

警方搜索擬棄屍的馮男住處。（記者張瑞楨翻攝）

警方查扣毆打趙男致死的棍棒，上面還有血指印。（記者張瑞楨翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法