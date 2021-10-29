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    獨家》台中驚傳虐殺命案！ 警上門赫見遺體 3名女共犯竟悠哉滑手機

    發生殘忍虐殺命案的人力派遣公司。（記者許國楨攝；本報合成）

    發生殘忍虐殺命案的人力派遣公司。（記者許國楨攝；本報合成）

    2021/10/29 19:21

    〔記者許國楨／台中報導〕台中驚傳殘忍虐殺命案！一家人力派遣公司老闆娘，只因不滿蔣姓員工亂說話，昨傍晚涉教唆其他員工教訓蔣男，隨後又帶往其他地方施暴凌虐，直到今天凌晨才將奄奄一息蔣男藏放後車廂，交由馮姓員工與3名女生一起載運到租住處，警方今天凌晨獲報趕往時，只見蔣男早氣絕身亡，3名女生則是躺在床上悠哉滑手機，行徑冷血。

    據查，該案源起於該家位在北區的人力派遣公司，39歲的陳姓老闆娘，疑因這陣子不滿22歲的蔣姓員工在外亂說話，除批評公司還苛扣薪水等言論，昨傍晚趁著下班時留下蔣男，涉嫌教唆其他多名員工分徒手或持棍棒教訓，此時陳女的19歲兒子首當其衝，拿起甩棒就朝蔣男頭部敲下，當場頭破血流。

    當晚11時許，陳女與其他員工近10人，分乘兩輛車將蔣男押到外埔區一處籃球場繼續施暴，期間看到守望相助隊的車輛靠近，心虛一行人以為是警方巡邏車趕緊轉移陣地，再將蔣男載到麗寶樂園後方一處偏僻小路持續虐打，一直到今天凌晨1時許，眾人見蔣男已奄奄一息將他放到後車廂，並交代19歲馮男開車帶同胞姐及兩名女性友人，一起將蔣男載到馮男位在彰化的租住處，其餘人則鳥獸散。

    這4人離開現場後不但不緊張，除開車閒晃還下車買宵夜，直到清晨3點多回到租住處，這才發現蔣男早已氣息身亡，但4人仍鎮定的將遺體搬運到客廳，並討論如何後續埋屍的計畫，期間因有其他兩名共犯良心不安向台中警方自首，台中警方趕緊通報彰化警方趕往，未料一上門就見到蔣男冰冷遺體，3名女生竟還躺床上悠哉滑手機，一派輕鬆模樣。

    警方初步查出，涉及該案的陳姓老闆娘母子外，還有起碼8名以上年紀都在20歲上下的年輕男女，目前已持續追緝到案，全案將朝傷害致死罪嫌方向偵辦。

    發生殘忍虐殺命案的人力派遣公司。（記者許國楨攝）

    發生殘忍虐殺命案的人力派遣公司。（記者許國楨攝）

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