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    變調不倫戀！ 已婚早餐店老闆猥褻女服務生 判刑7月

    已婚謝姓男老闆與女服務生發生不倫戀，被分手後仍對女方強吻、摸胸，日前被依強制猥褻罪判刑7月。（資料照）

    已婚謝姓男老闆與女服務生發生不倫戀，被分手後仍對女方強吻、摸胸，日前被依強制猥褻罪判刑7月。（資料照）

    2021/11/02 17:38

    〔記者溫于德／台北報導〕早餐店謝姓男老闆與女服務生發生不倫戀，關係變質後謝男仍不放棄，把女服務生壓制在牆強吻、摸胸，直到女服務生踢下體拒絕，謝男才收手。謝在台北地院審理時雖不認罪，但他犯後傳LINE說：「對不起。讓妳不舒服」，成為犯罪鐵證，被依強制猥褻罪判刑7月；可上訴。

    判決指出，去年1月10日下午2時許，謝男將女服務生推進早餐店廁所，先用雙手環抱並壓制在牆，接著強吻脖子並隔著內衣撫摸胸部，見女服務生嚴正拒絕，並以手推、腳踢下體方式反抗，謝男才收手，女服務生離開後報警處理，謝男遭訴。

    謝男否認強制猥褻，當時是在內場準備祭拜祭品。他的律師也說，根據監視器畫面，顯示女服務生並無任何異常或急著逃離現場的行為，反而從容收拾個人物品，並兩度轉頭向謝男高舉手揮手告別。

    北院勘驗謝男與女服務生案發後的LINE紀錄，發現女服務生問：「你那天在廁所對我做了那種事情，為什麼還要送我這個？」謝男回：「對不起我看到妳總是忍不住，我知道妳下的決心，我也不會再打擾妳了」，女服務生再問：「就因為你忍不住就可以強吻我還摸我胸部嗎？」謝男又回：「對不起。我是真的對妳很認真。對不起。讓妳不舒服，也知道妳這次是真的不能忍受了」

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