涉貪劉冠軍之妻名下房產3度法拍 4217萬拍定

涉貪劉冠軍之妻孟慶華位於北市的別墅，經台北分署今日第三度拍賣，以4217萬餘元拍定。（台北分署提供）

2024/07/02 18:10

〔記者溫于德／台北報導〕行政執行署台北分署今舉辦「123聯合拍賣會」，第三度拍賣涉貪國安局前上校出納組長劉冠軍之妻、孟慶華名下位於台北市文山區別墅，順利以4217萬5000元拍定，相較底價多出487萬5000元。

劉冠軍1999年利用職務之便，陸續侵占國安專案鉅額經費及孳息，達1億5405萬多元，2000年劉立刻潛逃出境，被檢方通緝在案。後來士林地檢署運用刑法沒收新制規定提出聲請，由士林地院裁准沒收劉的未扣案犯罪所得1億5404萬5007元。

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接著士檢將劉名下台積電、聯電、華邦電、云辰等4檔上市（櫃）股票囑託士林分署執行。

士林分署收案後考量這些股票存在集保帳戶多達20多年，第一時間緊急啟動追徵劉冠軍集保帳戶內的股票，查扣股票包括台積電20萬8309股、聯電19萬837股、華邦電46萬3669股、云辰9萬9858股，總計96萬2673股，再經變賣取得1億2904萬6531元。

士林分署後續追加查扣這些股票的股息、股利，包括台積電等3檔股票尚待配發未領取的股息合計1165萬3394元，以及云辰股票因減資而須退還的股金11萬954元，再加上士檢已查扣的存款1257萬98元，合計成功追徵1億5338萬977元。

士檢繼續囑託台北分署拍賣孟慶華名下的別墅，歷經2度流標，今日順利以4217萬5000元拍定，相較底價多出487萬5000元；今日拍定的還有12筆土地、熹樂事業公司股份76萬股，至於同樣進入三拍的是欠稅大戶陳由豪位在新北市的土地，因未能拍定，將進行特別拍賣程序（即第三拍後3個月內，得依相同底價承受）。

國安局前上校出納組長劉冠軍，被法院認定侵占公款1億5405萬多元。（本報合成照）

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