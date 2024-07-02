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林姿妙涉貪案親自出庭 開庭前強調「我沒有做壞事」

林姿妙今天親自出庭涉貪案，受訪強調「我沒有做壞事啊！」（記者王峻祺攝）

林姿妙今天親自出庭涉貪案，受訪強調「我沒有做壞事啊！」（記者王峻祺攝）

2024/07/02 18:36

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙涉貪污等4案，宜蘭地院今天續行審理，針對「1558地號免課徵土地增值稅案」，下午開庭詰問證人，林姿妙及其女兒林羿伶等9名被告出庭。林姿妙在開庭前受訪強調「我沒有做壞事啊！」相信司法會還她清白。

林姿妙、林羿伶與宜蘭縣政府團隊等涉及貪污、偽造文書、財產來源不明、洗錢等罪嫌，前年8月23日被宜蘭地檢署起訴，法院去年開多次準備庭後，上月12日召開審理庭，林姿妙今天下午被傳喚出庭，並詰問4名證人。

林姿妙在律師陪同下快速步入地院，出庭前受訪指出，她簡單做人，認真做事情，一直以來都「實實在在」，相信法律是公正的，一定會還她清白。

宜蘭地院針對「1558地號免課徵土地增值稅案」今天進行審理，主要傳喚證人前國民黨立委楊吉雄等人，釐清林姿妙母女是否以處理羅東鎮公正段1558地號，免徵新台幣112萬土地增值稅，換取地主劉石純、陳正勳等人的98地號土地，從縣長競總繼續無償提供作為2020年總統大選競總，獲取不正利益約240萬元。

楊吉雄在庭上證稱，租賃98地號作為競總過程「林姿妙完全不知情」，一開始是林羿伶「拜託」他找溪南總部，還說「做官若清廉，食飯著攪鹽」，母女沒錢才會找他出資，興建跟拆除都由他出錢處理，租金5個月10萬元、興建250萬元，拆除還派自己工人，事後林羿伶不好意思，有還他100多萬元。

楊吉雄稱，因捨不得拆除總部，建物產權想賣給地主，才會申請臨時建物延後，隨後自己為支持呂國華選立委及韓國瑜選總統，取得所有地主對口的林束梅同意後，再提供出來，這些林姿妙母女也都不知道，並當庭爆料「當初林姿妙母女根本就不挺呂及韓，是他拜託出力支持」，強調建物申請及後續3次延長使用，都是他找建築師處理，並駁斥劉石純筆錄，表示是他派工人拆建物，非林出資。

針對此案，宜蘭地院今天召開審理庭外，3日、4日、9日、10日、11日、30日、31日及8月1日皆續行審理，林姿妙均被傳喚出庭，10日起將以被告兼證人身分出庭。

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