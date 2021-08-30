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    首頁　>　社會

    歸仁雙屍命案冤獄被囚6834天 謝志宏補償恐逾2391萬元

    謝志宏因冤獄獲判補償2319萬9000元確定，司法院刑事法庭另就台南高分院不准以每日「超過」3500元部分撤銷發回。（記者王捷攝）

    謝志宏因冤獄獲判補償2319萬9000元確定，司法院刑事法庭另就台南高分院不准以每日「超過」3500元部分撤銷發回。（記者王捷攝）

    2021/08/30 11:17

    〔記者溫于德／台北報導〕2000年震驚社會的台南「歸仁雙屍命案」，被告謝志宏原被判9次死刑，並被三審判死定讞，直至去年5月全案大逆轉改判無罪確定；至於謝被關押6834天、超過18年，聲請刑事補償以1日5000元折算，台南高分院裁定以1日3500元折算，共2391萬9000元，經謝聲請覆審，司法院刑事法庭就2391萬元部分確定，就原審不准以每日「超過」3500元部分撤銷發回。

    高分院去年12月15日透過刑事補償決定書提到，警方未將謝於2000年7月6日警詢筆錄製作前所撰寫的否認犯行之「行蹤交代稿」併送地檢署，可歸責於謝。

    但刑事補償庭今年7月30日的覆審決定書則指，謝當下已被拘提並羈押，無法自行蒐集對自己有利的證據，因此，是否能將這份「行蹤交代稿」歸責於他，仍有疑義。

    覆審決定書並提到，謝與律師於2000年7月6日偵查時提出「刑事答辯狀」時，已載入「警方帶謝志宏上3樓並拿出草稿要謝志宏交代殺人經過，謝當時所寫過程的警詢筆錄內容，警方看過後極為不滿」，但高分院卻未深究釐清，不免速斷。

    刑事補償庭指出，高分院並未綜合全部卷證資料，對謝有利的證據資料略為不論，與刑事補償法規定意旨不符，故將高分院不准以每日「超過」3500元部分撤銷發回高分院。

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