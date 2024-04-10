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兒護母砍繼父一刀竟沒罪 法官：不具殺人犯意

劉姓男子見繼父和母親吵架，護母時竟拿菜刀砍繼父。示意圖。（資料照）

劉姓男子見繼父和母親吵架，護母時竟拿菜刀砍繼父。示意圖。（資料照）

2024/04/10 14:24

〔記者黃佳琳／高雄報導〕劉姓男子的母親和第二任丈夫吵架，兩人互摔東西洩憤，兒子見狀拿菜刀護母，還朝繼父的頭上砍一刀，繼父頭破血流求救，原本不打算追究，但想到劉男動手後沒跟他道歉，於是報警提告殺人未遂罪，高雄地院審理時，繼父原諒劉男撤告，法官也認為劉男不具殺人犯意，裁定本案公訴不受理。

判決指出，2022年11月5日晚上8點多，劉姓男聽到樓下傳來繼父和母親的爭吵聲，兩人愈吵愈激烈，開始在家裡互摔東西洩憤，劉男趕緊下樓，並衝到廚房拿了一把菜刀護母，他見繼父情緒一直很激動，不斷朝他和母親靠近，於是拿起菜刀朝繼父的頭上砍了一刀。

繼父鮮血直流，母親見狀趕緊把兒子推出家門，繼父則到醫院過包紮、縫合後，當晚就出院返家休養；繼父和劉男平時感情不錯，原本想原諒劉男，但劉男動手後竟一直沒向他道歉，繼父愈想愈不甘心，於是報警控告劉男殺人未遂罪。

高雄地院審理時，劉男坦承拿菜刀砍繼父，但否認自己想殺人，辯稱當時只想保護母親，沒想到揮舞菜刀時會砍到繼父，繼父也在審理時原諒劉男並同意撤告，法官綜合相關事證，認定劉男不具殺人犯意，只構成傷害罪，但因繼父已撤告，於是裁定本案公訴不受理，可上訴。

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