為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

啃老要不到錢 逆子竟丟汽油彈燒爸媽

林姓男子伸手向爸媽要錢不成，竟丟汽油彈燒爸媽。汽油彈示意圖。（資料照）

林姓男子伸手向爸媽要錢不成，竟丟汽油彈燒爸媽。汽油彈示意圖。（資料照）

2024/04/02 13:07

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市29歲林姓男子長期啃老，嫌爸媽不給錢，竟涉嫌拿球棒砸毀爸爸的汽車，還跑去買汽油，直接點燃朝爸媽和弟弟身上砸，幸自製汽油彈落地後直接熄滅，檢方偵結後依殺人未遂起訴。

檢方指出，今年2月5日凌晨1點，林姓男子向爸媽伸手要錢，爸媽拒絕後，林男衝出家門，拿木棒敲打爸爸停在家門口的機車後，又衝到附近停車場，再砸毀爸爸的汽車；林男砸完車後情緒還沒抒解，竟又開車朝爸爸的汽車連撞數下（毀損部分撤告），隨後開車前往附近加油站，用保特瓶買了15元的汽油。

林男帶著汽油回家後，把衛生紙塞在保特瓶口，用打火機點燃後，朝爸媽家砸去，當時爸媽和弟弟正在門口看林男在發什麼瘋，結果只見到點燃的汽油瓶直接朝身上飛來，爸媽和弟弟嚇得趕緊躲進家裡，此時，汽油彈落地，但火勢隨即熄滅，未引燃瓶內汽油。

林男見汽油彈沒有爆炸燒到爸媽，竟再拿球棒，朝爸媽揮舞嗆聲「你們不要給我出門，不然我開車給你們撞死」，爸媽驚嚇報警，警方循線逮捕林男；檢警偵訊時，林男一開始否認自己做過這些事，但被檢方聲押後，改口坦承犯行，雄檢偵結後認定罪證明確，偵結後依殺人未遂罪起訴林男。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
囂張！台中屁孩車手稱警態度差 竟揪友朝偵防車扔汽油彈
2024/01/07 12:31

囂張！台中屁孩車手稱警態度差 竟揪友朝偵防車扔汽油彈
啃老20年卻自稱鴻海工程師！弟弟驟逝 女友們找上門
2024/02/02 20:55

啃老20年卻自稱鴻海工程師！弟弟驟逝 女友們找上門

26層SC地標 南港稀有純住社區
衝友人住處丟4瓶汽油彈 汐止男被逮再起出5顆彈
2022/09/21 00:05

衝友人住處丟4瓶汽油彈 汐止男被逮再起出5顆彈
抓到了！恆春男吵架竟丟汽油彈釀大火 警火速逮4嫌法辦
2023/08/18 19:34

抓到了！恆春男吵架竟丟汽油彈釀大火 警火速逮4嫌法辦

做愛心無國界！2024愛心獎提名開跑
阿爸不給零用錢 兒子亮槍「找人送你上西天」
2024/02/15 11:13

阿爸不給零用錢 兒子亮槍「找人送你上西天」
南投鹿谷清水郵局驚傳搶案 惡煞砍傷經理後丟汽油彈逃逸
2024/01/26 12:39

南投鹿谷清水郵局驚傳搶案 惡煞砍傷經理後丟汽油彈逃逸
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播