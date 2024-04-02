啃老要不到錢 逆子竟丟汽油彈燒爸媽

林姓男子伸手向爸媽要錢不成，竟丟汽油彈燒爸媽。汽油彈示意圖。（資料照）

2024/04/02 13:07

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市29歲林姓男子長期啃老，嫌爸媽不給錢，竟涉嫌拿球棒砸毀爸爸的汽車，還跑去買汽油，直接點燃朝爸媽和弟弟身上砸，幸自製汽油彈落地後直接熄滅，檢方偵結後依殺人未遂起訴。

檢方指出，今年2月5日凌晨1點，林姓男子向爸媽伸手要錢，爸媽拒絕後，林男衝出家門，拿木棒敲打爸爸停在家門口的機車後，又衝到附近停車場，再砸毀爸爸的汽車；林男砸完車後情緒還沒抒解，竟又開車朝爸爸的汽車連撞數下（毀損部分撤告），隨後開車前往附近加油站，用保特瓶買了15元的汽油。

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林男帶著汽油回家後，把衛生紙塞在保特瓶口，用打火機點燃後，朝爸媽家砸去，當時爸媽和弟弟正在門口看林男在發什麼瘋，結果只見到點燃的汽油瓶直接朝身上飛來，爸媽和弟弟嚇得趕緊躲進家裡，此時，汽油彈落地，但火勢隨即熄滅，未引燃瓶內汽油。

林男見汽油彈沒有爆炸燒到爸媽，竟再拿球棒，朝爸媽揮舞嗆聲「你們不要給我出門，不然我開車給你們撞死」，爸媽驚嚇報警，警方循線逮捕林男；檢警偵訊時，林男一開始否認自己做過這些事，但被檢方聲押後，改口坦承犯行，雄檢偵結後認定罪證明確，偵結後依殺人未遂罪起訴林男。

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