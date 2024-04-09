同房「討摸摸」嚇跑越南妹 台男娶不到老婆把目標轉為「新娘的阿姨」

高雄地院。（資料照）

2024/04/09 14:23

〔記者黃佳琳／高雄報導〕周姓男子年紀超過50歲還沒結婚，他透過婚友社介紹，鎖定年紀小他31歲的越南籍黎姓女子，但兩人相親同房時，周男向黎女「討摸摸」遭拒，周男竟把目標鎖定黎女的阿姨，還誤傳訊息給黎女「高雄阿姨假如沒老公，我要，30幾歲這麼漂亮」，黎女疑被周男嚇跑後，婚友社又介紹2名越南新娘給周男，但周男都看不上眼，他認為婚友社未盡責幫他娶老婆，提告請求返還82萬費用，但法官認為婚友社並無違約，判周男敗訴。

判決指出，2019年6月，周男在婚友社的安排下，飛到越南與黎姓女子相親，兩人看對眼後，婚友社安排兩人同房培養感情，但周男在同房時向黎女「討摸摸」，黎女拒絕，兩人為此發生爭吵；幾天後，周男在婚友社的安排下，與黎女在越南舉辦婚宴，待越南結婚手續完成後，帶黎女回台一起生活。

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兩人婚宴結束後，周男先行返台等消息，期間，黎女無故失聯，周男找不到人，於是婚友社派員陪他飛去越南兩次找人，等找到黎女後，婚友社介入溝通，黎女原本同意要跟周男結婚，結果周男自己手賤，把傳給婚友社的「黎女高雄阿姨假如沒老公，我要，30幾歲這麼漂亮」的訊息，誤傳給黎女，讓黎女疑似心生不滿，開始繞過婚友社，私下跟周男要錢。

婚友社發現此情況後，多次傳訊給周男，勸他「這個女生怪怪的，不想見你又要跟你要錢，真的好奇怪」、「感覺這個女生，問題很多，經常失蹤，我的建議，直接換掉」、「我知道你很疼這個老婆，可是她對你的態度很討厭，我覺得你很疼她，可是她這樣對你，對你不公平，經常搞失蹤，我覺得這樣對你不好」。

但周男鐵了心要娶黎女進門，不肯聽婚友社的勸告，但黎女口頭上說要嫁，卻一直沒有辦理結婚登記，搞到後來周男也火大，只好要求換人；婚友社陸續又安排了2位新娘和周男相親，但周男都看不上眼，結婚計劃宣告失敗，他認為婚友社沒幫他娶到老婆，提告要求返還82萬餘元的費用。

高雄地院審理時，婚友社辯稱，周男娶不到老婆應該怪他自己，公司已多次協助他娶妻，是他自己把事情搞砸，且大部分費用除了聘金外，都是付給當地政府和仲介，公司沒賺到什麼錢，還無償陪他飛了兩次越南協調他和黎女的紛爭，不應該再賠錢。

法官根據雙方所提相關事證，認定婚友社在黎女有意逃婚時，已無償幫周男安排2次相親，且願意提供法律協助，讓周男在越南當地打官司要回聘金等費用，但周男自己不願意跨海提告，還誤傳訊息給黎女，表明想跟黎女的阿姨結婚等訊息，造成黎女不悅悔婚，周男結不了婚不該苛責婚友社，婚友社不但沒有違約還付出相當多的時間與心力，因此判周男敗訴，可上訴。

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