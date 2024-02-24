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帥男參加婚友社覓伴侶 女老闆一眼暈船讓他吃不消

高雄一名女老闆參加婚友社後瘋狂追求另一伴被法官判拘20天。（情境照）

高雄一名女老闆參加婚友社後瘋狂追求另一伴被法官判拘20天。（情境照）

2024/02/24 11:55

〔記者黃佳琳／高雄報導〕已達適婚年齡的大壯（化名）參加婚友社想要尋找另一伴，婚友社把他和開設公司的黃姓女老闆配對，但大壯對黃女無感，反而是黃女一眼就暈船，開始瘋狂追求大壯，連大壯聲請保護令也無法阻擋黃女的愛意，大壯無奈報警，法官依違反跟騷法判黃女拘役20天，得易科罰金。

判決指出，2022年底，大壯透過婚友社介紹，認識已達適婚年齡、自己創業開公司的黃姓女老闆，大壯和黃女相處過幾次後覺得不來電，想要將兩人關係定調為「普通朋友」，但黃女卻是一頭熱，直覺大壯就是她的真命天子，對大壯展開瘋狂追求。

大壯向黃表達自己不喜歡她，但黃女卻認為「心誠則靈」、「女追男隔層紗」，不願放棄這段感情，每天照三餐撥電話向大壯噓寒問暖，還會跑到大壯公司等他下班，大壯不堪其擾，向法院聲請保護令阻擋黃女接近，但黃女不為所動，仍持續騷擾大壯。

大壯無奈報警求助，高雄地院審理時，法官認為黃女不思尊重與他人相處之界線，明知法院已核發保護令裁定後，仍無視法院誡命持續實施跟蹤騷擾行為，考量她犯後態度尚可，且有向身心科求診，因此依法判她拘役20天，得易科罰金，可上訴。

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