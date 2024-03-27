赴中娶妻付聘金登記結婚 台籍男莫名其妙被離婚

22多年前赴中國相親娶妻，付了12萬元聘金和宴客費用，也登記結婚，但該中國妻堅拒跟他來台灣，後來還在當地訴請離婚獲准，這名南投男子賠了夫人又折兵。示意照。（記者陳鳳麗攝）

2024/03/27 13:54

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣1男子22年前經友人介紹，到中國經婚友社介紹與福建女子相親，他付了台幣12萬元的聘金和宴客費，在當地和台灣辦理結婚登記，惟要帶中國妻返台遭拒，後來對方即在福建訴請離婚獲准，南投男賠了夫人又折兵，去年才知中國民法判決未經台灣法院裁定不算數，趕緊向南投地院訴請離婚獲准。

這名南投縣男子2002年因過了適婚年紀仍無對象，經朋友介紹，找婚友社帶他到中國福建省相親結婚，此行順利與1年輕女子看對眼，雙方也同意馬上辦結婚，由他付台幣12萬元當聘金和宴客費用，兩人並在當地辦結婚登記，他帶了結婚證件返台辦理結婚登記，隔月帶著台灣的結婚證件到福建，要帶新婚妻子返台生活，對方卻堅拒同行，隨即避不見面，男子無奈只好回台。

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當時沒有手機網路通訊軟體可聯絡，就斷了通訊，隔年3月收到福建法院付了離婚訴狀的傳票，南投男沒有到福建出庭，不久即收到離婚判決。該男以為被中國妻子離婚，只能自認倒楣，而一朝被蛇咬的心情下，一直沒再找對象。

去年有朋友勸他再找個伴，才有再婚念頭，但經詢問懂法律的朋友，得知中國民法判決未經台灣法院裁定無效，等於他被中國妻子離婚22年，但在台灣還是已婚男，趕緊向南投地院訴請離婚。

南投地院民事庭法官審酌，中國妻從未來台，且主動在中國訴請離婚獲准，可見對方沒有維持婚姻的主觀意願，且兩人分居兩地，無婚姻之實，因此判決離婚。

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