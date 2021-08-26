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    首頁　>　社會

    涉索賄被起訴 口湖鄉長林哲凌100萬元交保

    口湖鄉長林哲凌涉嫌向綠能業者索賄，雲林地檢署今天依違反貪污治罪條例等罪嫌起訴，以100萬元交保，限制出境。（資料照）

    口湖鄉長林哲凌涉嫌向綠能業者索賄，雲林地檢署今天依違反貪污治罪條例等罪嫌起訴，以100萬元交保，限制出境。（資料照）

    2021/08/26 19:29

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕民進黨籍雲林縣口湖鄉長林哲凌涉嫌透過「白手套」向民間綠能業者索賄750萬元，全案偵查終結，雲林地檢署今天依違反貪污治罪條例等罪嫌起訴林哲凌等人，林哲凌以100萬元交保及限制出境出海。

    雲林地檢署指出，檢調獲報指，林哲凌涉嫌假藉職務，向申設太陽能光電系統的綠能業者索賄，地檢署今年4月28日兵分多路搜索及約談林哲凌等人，當天林哲凌即以涉嫌貪污治罪條例收受賄賂等罪嫌，收押禁見。

    雲林地檢署說，調查發現，林哲凌自2019年10月起，涉嫌利用地方居民、養殖業者對太陽能光電系統發起陳情抗爭機會，經由白手套黃姓女子等人向業者暗示可以代為疏通，並可以鄉長身分讓工程順利進行，分別向2家綠能業者收取350萬、400萬元不等款項，並簽立不實的工程顧問委任合約、造假成本支出名目，製作不實發票，企圖掩護資金流向及逃漏稅。

    雲林地檢署進一步指出，林哲凌並將所得賄款存入向陳姓女友人借用的帳戶，再由陳女幫他購買外匯、股票、黃金，涉嫌藏匿薪資以外包括不法賄款及不明來源所得累計約3400多萬元。

    全案今天依貪污治罪條例之收受賄賂，財產來源不明等罪嫌及違反商業會計、洗錢防制法等罪嫌起訴。

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