持刀搶案分局對外回應 南市刑大列違反「偵查不公開」惹議

台南一件持刀搶案，警五分局回應被指違偵查不公開引發爭議，最終分局申訴成功，南市刑大撤銷檢檢討。（記者王捷攝）

2024/11/07 20:52

〔記者王捷／台南報導〕台南市警刑大隊近期加強偵查不公開審核，但台南發生一件持刀搶劫案，警五分局對外回應，卻被刑大認為違反偵查不公開，引發其他分局認為矯枉過正，不過經申訴後，昨天刑大已將案例撤除，並強調不會處分。

昨天南市警局會議，刑警大隊挑出幾則新聞案例，認為部分警分局違反偵查不公開，並提早給出會議資料，要在會議中檢討，同時宣布因應最新的規定，如果被認定違反偵查不公開，要連坐處分偵查隊長與分局長一支申誡，不過五分局一件對外說明案，引發警方私下討論。

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上個月，五分局轄區發生一件「持刀搶劫外籍移工」案，當時在現場的民眾將犯案過程PO上社交平台，讓部分網友覺得很可怕，五分局也受到輿論壓力，在釐清案件後，五分局立刻對外說明，表示全案已經偵破，且犯嫌有針對性，並非隨機犯案，要民眾放心。

然而，刑大在審核五分局內部資料時發現，「持刀搶案」的案發派出所，曾向分局回報時提到：「搶嫌坦承犯罪」，由於討論到偵查內容，刑大認定這樣也違反偵查不公開，其他分局看到後替五分局抱屈，並認為這是內部資料，沒有對外公布，如果這樣也要處罰，以後新聞發布交給刑大就好。

刑大接到五分局申訴後，最終撤銷此案檢討，分局新聞業務相關警官說，新聞回應每件案子都有不同狀況，刑大除了檢討個案，也應提供協助或指導，讓各分局在對大眾回應時，也不會誤觸法規。

市刑大強調，發現五分局的狀況後也立刻撤銷檢討，不是為了處分而檢討，而是要讓外勤同事明白偵查不公開的原則，有澄清與對外說明時，可適時發布新聞。

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