少將張大偉涉索賄4500萬 檢請法院量處最高刑度15年

國防部軍備局工程營產處少將處長張大偉。（資料照）

2021/08/26 17:33

〔記者王定傳／新北報導〕國防部軍備局工程營產處少將處長張大偉，涉向標下國防部「公館營區營舍整建統包工程」的中華工程公司索賄4500萬元，得手2800萬元，新北地檢署今依公務員關於職務上行為收受賄賂罪嫌起訴張大偉，斥責他所為破壞官箴及軍人榮譽，犯後無悔過之意，若未予嚴懲，難正我國軍紀，請法院量處該罪最高刑度15年徒刑。

台北市公館的空軍作戰指揮部「福興營區」，是空軍戰術及防空作戰最高指揮管制機構，為了改善工作環境，進行預算達30億元的營區改建工程，標案於2017年間由中華工程（以下簡稱中工）得標。

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檢調調查，張大偉在標案公告後，即主動聯繫孫姓建築師說，「可找營造廠合作投標統包工程，我可以幫忙」暗示索賄，孫男隨即到中工公司拜會雖掛名為董總辦公室主任，但為實質決策者沈慶光及時任總經理沈華養轉達來意。

經中工公司業務處計算，採購案若以公告預算金額計算，單坪造價僅有10.4萬元，低於中工公司的建築成本，中工表明單坪造價需至少為11.5至11.6萬元才願意參與。

張大偉獲知後指示不知情下屬，以減少樓地板面積方式，將單坪預算提升為11.6萬元；沈慶光及沈華養亦評估，此單坪造價縱需支付3000萬元賄款，中工公司仍有利可圖，除了按程序參與投標，並指示不知情員工在公司所編列預算中的「準備金」項目下編列共3238萬952元，藏放此筆3000萬元賄款。

2017年6月3日，張大偉邀約沈慶光及沈華養在君悅飯店2樓港式餐廳餐敘，當眾開口索賄4500萬元，沈慶光及沈華養對張大偉突然加價索取賄款一事，雖有所不滿，但仍同意。

沈華養得到沈慶光肯認後再次召開預算審查會議，裁示將本工程「準備金」提高為5000萬元，以「準備金」項目因應賄款，並與下包土石清運工程業者合作，以墊高工程款方式，套取4500萬元，由白手套陸續交付2800萬元賄款。

張大偉認罪卻辯稱把2000萬元燒了，檢方認為他身為國軍高階將領，竟不思奉公守法，反利用少將與軍備局工程營產處處長身分，向得標廠商索取高額賄款，破壞官箴及軍人榮譽甚鉅，犯後空泛稱燒燬2000萬元鉅款，未能清楚交代不法所得去向，迄今亦未繳回任何犯罪所得，建請量處該賂罪最高刑度有15年徒刑，以昭懲罰。

此外，沈華養及沈慶光、中工公司張姓女經理、董姓白手套、孫姓建築師，則分別被依違反證券交易法、貪污治罪條例、商業會計法及刑法業務登載不實等罪嫌起訴。

另外，檢方已向法院聲請扣押張大偉位於台中市西屯區逢大路、及其妻子位於台北市士林區士東路不動產獲准，將依法追徵其犯罪所得。

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