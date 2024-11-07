「誰出價高便與誰交易」！虛幣穩賺不賠詐騙新話術

新話術「誰出價高便與誰交易」！高雄警聯手郵局阻詐105萬元。（民眾提供）

2024/11/07 20:21

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄王姓男子（57歲）透過網路認識羽姓女子，對方以「虛擬貨幣高收益」為名，頻向王男傳送虛擬貨幣投資的獲利截圖，誆稱交易虛擬貨幣時，因與出價高的特定對象交易，所以穩賺不賠，王男誤信到郵局解定存，提領105萬元，被警方及時勸阻。

鼓山分局今指出，鼓山分局前天傍晚接獲郵局通報，稱一名男子欲提領鉅額現金，疑似遭遇詐騙，警方立即派員到場，發現王姓男子（57歲）正準備提取105萬元，用以投資虛擬貨幣，經警方耐心勸說後，王男才驚覺自己陷入詐騙陷阱，成功保住百萬積蓄。

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經查，王男近日透過網路認識一名羽姓的女子，對方以「虛擬貨幣高收益」為名，頻繁向王男傳送虛擬貨幣投資的獲利截圖，並提供詳細指導，聲稱只需投入資金即可快速獲利，王男因而心動，聽從羽女的指示，至郵局解除定期存款並準備提領105萬元投入虛擬貨幣。

郵局人員見王男神色緊張，且提款金額異常，立即通知警方協助調查。警方到場後查看王男的通訊記錄，發現羽女誘騙他依照指示一步步進行虛擬貨幣投資，最終要求王男賣出虛擬貨幣時，要與出價高的特定對象進行交易。經警方詳細解釋詐騙手法後，王男終於恍然大悟，決定放棄提領。

新話術「誰出價高便與誰交易」！高雄警聯手郵局阻詐105萬元。（民眾提供）

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