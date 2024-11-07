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首頁　>　社會

闖紅燈撞車害後座女友右腿骨折 清寒男大生揹百萬賠償

陳姓男大生載謝姓女友闖紅燈肇事，致謝女右腿骨折，未和解對簿公堂。（記者王捷攝）

陳姓男大生載謝姓女友闖紅燈肇事，致謝女右腿骨折，未和解對簿公堂。（記者王捷攝）

2024/11/07 19:45

〔記者王捷／台南報導〕家境清寒的陳姓男大生，載著謝姓女友闖紅燈釀車禍，謝女右腿被撞成開放性骨折，陳男遲遲未和解，最終情侶對簿公堂，台南地院以過失傷害判陳男5個月，陳男不只失戀還要賠錢。

2022年間，陳男騎車載謝女違規闖紅燈，與另一輛機車發生碰撞，導致謝女右腿出現脛骨與腓骨開放性骨折，肌腱斷裂，對日常生活和工作能力產生影響，經評估勞動能力減損2%。謝女因此提出300萬元賠償請求，以補償傷後醫療及生活損失，但雙方協商未果。

陳男在庭上承認疏失，表示事後曾嘗試與謝女和解，還與家人到謝女家包紅包示意歉意，但由於謝女要求300萬元賠償，自己家境困難無法負擔，和解未果。他供稱目前在南台科技大學就讀，並具弱勢助學資格，經濟來源主要靠家人支撐和助學補助，無力承擔高額賠償，台南簡易庭判處5個月。

檢察官上訴則認為，因為陳男闖紅燈，造成謝女的損害，而且還沒有和解，簡易庭判太輕了。陳男則指出，不是不願意和解，是金額實在無法負擔。

南院審查，陳男家境清寒，且在事發後已表達和解意願，但經濟能力不足，考量其無前科並已坦承過失，維持一審量刑。合議庭認為，陳男無法支付高額賠償並非無意和解，而是能力有限，所以駁回上訴。

此外，本案的民事賠償已另案審理，由台南簡易庭判決陳男及其父母須連帶賠償謝女116萬多。

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