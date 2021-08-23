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    走私染疫豬肉擴大追查 基隆查扣2顆越南月餅含肉未檢疫闖關

    警方追查走私肉品流向時，意外發現其中一名阮姓婦人家中竟有越南空寄到我國含肉製品的月餅。（記者吳昇儒翻攝）

    警方追查走私肉品流向時，意外發現其中一名阮姓婦人家中竟有越南空寄到我國含肉製品的月餅。（記者吳昇儒翻攝）

    2021/08/23 13:35

    〔記者吳昇儒、俞肇福／基隆報導〕警方19日晚間在新北市新莊某民宅查獲非法走私肉品，稽查檢驗結果出爐竟發現非洲豬瘟（ASF）核酸陽性反應。警政署連夜通報各縣市警局動員清查，基隆市警局昨日也偕同衛生單位前往曾向走私的鄧姓婦人購買商品的婦人家中稽查，雖未找到向鄧婦購買的肉品，但卻意外查獲兩顆越南寄送含有肉品的月餅，當場查扣，意外發現防疫漏洞。

    警方於19日在新莊查獲從越南空運來台的肉類共71.786公斤，其中包含豬肉製品60.275公斤，也查出業者利用夾纏方式，將走私豬肉夾帶在合法肉品當中。警政署派員漏夜稽查曾向鄧婦母女購買商品的民眾，釐清肉品走向，阻斷可能感染風險。

    基隆市警察局偕同衛生局稽查人員昨日深夜前往阮姓婦人等多名買家家中稽查，發現其中一名阮姓婦人曾向鄧婦購買化妝品等一般用品，並無向其購買肉類製品，卻意外發現阮婦家中竟有兩顆含有肉品的越南月餅，當場查扣。

    警方詢問阮婦得知，該月餅是其姊姊從越南寄到台灣給她食用，一共有5顆，已經吃掉3顆，目前僅剩2顆，成功揪出防疫漏洞，衛生局人員即刻查扣2顆月餅，送交動物保護防疫所。

    基隆市動物保護防疫所所長陳瑞濱表示，依照決議，將會請衛生局將月餅送至所內，再由防檢局確認是否檢驗或銷毀；而目前並未確認阮婦家中查獲的月餅是否有非洲豬瘟，且未流入廚餘供豬隻食用，民眾無須恐慌。

    警方深夜夥同衛生局稽查人員前往婦人家中稽查。（記者吳昇儒翻攝）

    警方深夜夥同衛生局稽查人員前往婦人家中稽查。（記者吳昇儒翻攝）

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