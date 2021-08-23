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    走私非洲豬瘟肉品 警署搜出6件可疑送驗

    警方前往可能流向地點搜索查扣證物。（記者姚岳宏翻攝）

    警方前往可能流向地點搜索查扣證物。（記者姚岳宏翻攝）

    2021/08/23 12:05

    〔記者姚岳宏／台北報導〕國內首度查獲越南走私肉品中含有非洲豬瘟病毒，並疑似流入市面，尤其是新住民生活圈，警政署緊急召開專案會議，由署長陳家欽親自主持，並連夜通報各地方縣市警局、地檢署及衛生與農政單位，動員全國警力，清查上、中、下游通路業者、商店、小吃店等，截至清晨為止，已清查374處所，查獲疑似越南走私肉製品計6件，已將查獲肉製品送驗，本日持續擴大清查。

    雲林縣警察局斗六分局接獲線報，於8月19日晚間在新北市新莊區一處民宅查獲此批非法走私產品。農委會防檢局及新北市政府聯合稽查發現，自越南空運非法走私的動物產品共71.786公斤，包含豬肉製品60.275公斤、雞肉製品5.81公斤、牛肉製品5.701公斤，另外還有小洋蔥15.74公斤。走私業者進口大量月餅等肉製品，透過夾纏方式將走私豬肉夾帶在合法肉品當中。

    經送往農委會家畜衛生試驗所檢驗，昨晚通報檢驗結果出爐，呈非洲豬瘟（ASF）核酸陽性反應，非洲豬瘟中央災害應變中心立即召開會議並啟動緊急應變措施。

    警方昨約談涉嫌走私的越南籍鄧姓婦人及其阮姓女兒到案，並根據鄧嫌電腦中查扣買家名冊及貨物清單後發現，該批不明走私肉品已散至全台21縣市及福建省金門縣等共1338處，截至清晨，已清查處所數374處（小吃店5處、商鋪49處、住家228處、其他處所92處），其餘964處因假日深夜查訪未遇等尚未清查完畢，今日將持續清查。

    警方指出，目前查有疑似越南走私之肉製品計6件，包括基隆市1件，查扣月餅2個，南投縣1件，查扣肉鬆8公斤，花蓮縣2件，查扣1件肉品約300克、1件生肉5包共約2500克，台東縣1件，查扣麥片1包、不明液體5小瓶，澎湖縣1件；查扣肉乾製品7包，查扣物品均待檢驗。

    警政署表示，由於鄧姓嫌疑人並非首次走私，研判先前已有越南走私豬肉製品流入市面，初步掌握中下游多為越南商店與餐廳，正全面清查鄧嫌的上中下游通路，阻斷可能感染風險。

    警政署也呼籲，輸入肉品務必依動物傳染病防治條例申請檢疫，如違反規定，檢疫物將依法沒入銷毀，另依動物傳染病防治條例第41條規定，恐被處7年以下有期徒刑，得併科新台幣300萬元以下罰金，請民眾切勿以身試法，共同維護國人健康。

    警方前往可能流向地點搜索查扣證物。（記者姚岳宏翻攝）

    警方前往可能流向地點搜索查扣證物。（記者姚岳宏翻攝）

    警方前往可能流向地點搜索查扣證物。（記者姚岳宏翻攝）

    警方前往可能流向地點搜索查扣證物。（記者姚岳宏翻攝）

    警方前往可能流向地點搜索查扣證物。（記者姚岳宏翻攝）

    警方前往可能流向地點搜索查扣證物。（記者姚岳宏翻攝）

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